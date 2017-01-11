Breivik'ten temyiz duruÅŸmasÄ±nda Nazi selamÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NorveÃ§'teÂ 2011 yÄ±lÄ±nda 77 kiÅŸiyi katleden Anders Behring Breivik,Â hapishane ÅŸartlarÄ±nÄ±n insani haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine yÃ¶nelik verilen kararÄ±n temyiz duruÅŸmasÄ±na girerken Nazi selamÄ± verdi.
YÃ¼ksek gÃ¼venlikli hapishanede kurulan mahkeme salonuna Nazi selamÄ±yla giren Breivik'eÂ Mahkeme BaÅŸkanÄ± YargÄ±Ã§Â Oystein Hermansen tepki gÃ¶sterdi.
YaptÄ±ÄŸÄ± hareketin mahkemeyi aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleyen Hermansen, Breivik'i,Â hareketi bir daha tekrarlamamasÄ± konusunda uyardÄ±.
Mahkemede NorveÃ§ hÃ¼kÃ¼metini temsil eden Avukat Fredrik Sejersted, Breivik'in hapishane ÅŸartlarÄ±nÄ±n insani haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi iddiasÄ±nÄ± reddederken, hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n NorveÃ§'in en pahalÄ± mahkumu olduÄŸunu ifade etti.
Sejersted, "ÅžartlarÄ± birÃ§ok bakÄ±mdan NorveÃ§'teki diÄŸer tÃ¼m Â hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden daha iyi. Bu durum ona diÄŸer tutuklularla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼yor olmasÄ±nÄ± telafi edecek bir konfor saÄŸlÄ±yor. Bunun hak ihlali olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rmek makul deÄŸil." ifadelerini kullandÄ±.
Breivik 2012 yÄ±lÄ±nda kitlesel katliam ve terÃ¶rizm suÃ§larÄ±ndan 21 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kme konu olan karar Breivik'in toplum iÃ§in tehlikeli olduÄŸu kabul edildiÄŸi sÃ¼rece cezasÄ±nÄ±n uzatÄ±labileceÄŸi ÅŸartÄ±nÄ± iÃ§eriyordu.
Breivik, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l mÃ¼ebbet hapis ÅŸartlarÄ±nÄ±n insani olmadÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer mahkumlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin engellediÄŸi, gardiyanlar tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k elbiseleri Ã§Ä±karÄ±larak arandÄ±ÄŸÄ± ve tutukluÄŸunun ilk safhalarÄ±nda sÃ¼rekli kelepÃ§eli halde tutulduÄŸu gerekÃ§eleriyle hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
Davaya bakan Oslo BÃ¶lge Mahkemesin nisan ayÄ±nda verdiÄŸi sÃ¼rpriz karada Breivik'in yÃ¼ksek gÃ¼venlikli Skien Cezaevi'ndeki tutukluluÄŸunun Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SÃ¶zleÅŸmesine aykÄ±rÄ± olduÄŸuna hÃ¼kmetmiÅŸti.
Mahkeme ayrÄ±ca hÃ¼kÃ¼meti Â adli masraflar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Breivik'e 331 bin Ä°sveÃ§ kronu (yaklaÅŸÄ±k 134 bin TL) Ã¶demeye mahkum etmiÅŸti.Â
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