12:09, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°DO'nun tÃ¼m iÃ§ hat seferleri normale dÃ¶ndÃ¼





Ä°DO'nun olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yapÄ±lamayan tÃ¼m iÃ§ hat seferleri normal seyrinde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼slerinin (Ä°DO) olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yapÄ±lamayan tÃ¼m iÃ§ hat seferleri normal seyrinde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Ä°DO'nun yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, BostancÄ±-BeÅŸiktaÅŸ ve BostancÄ±-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-BakÄ±rkÃ¶y deniz otobÃ¼sÃ¼ ile araba vapuru seferleri Harem-Sirkeci, Eskihisar-TopÃ§ular hattÄ±ndaki tÃ¼m seferler sorunsuz ve normal seyrinde yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Ä°DO'nun tÃ¼m dÄ±ÅŸ ve iÃ§ hat ile araba vapuru seferleri, yarÄ±n normal seyrinde devam edecek. Â

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