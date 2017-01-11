NorveÃ§ FM radyoya son veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NorveÃ§, analog radyo sinyallerini kapatacak.
BBC'nin haberine gÃ¶re, uygulamayÄ± ilk hayata geÃ§irecek olan Ã¼lke NorveÃ§, FM radyo sinyallerini yerel saatle 11.11'de kapatacak ve analog FM sistemi yerini Dijital Ses YayÄ±nÄ±na (DAB) bÄ±rakacak.
YalnÄ±zca DAB Ã¼zerinden dinlenebilecek yerel radyolara, sistem deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in beÅŸ sene mÃ¼hlet tanÄ±nacak.
DAB'a geÃ§iÅŸten 7,9 milyon radyo alÄ±cÄ±sÄ± etkilenecek. Dijital radyolar, FM radyolar kadar pahalÄ± olmasa da bir araÃ§ radyosuna maliyeti yaklaÅŸÄ±k 175 dolar (1500 NorveÃ§ kronu).
Dagbladet gazetesinde aralÄ±k ayÄ±nda yayÄ±mlanan bir anket, NorveÃ§lilerin Ã¼Ã§te ikisinin, hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸim kararÄ±nda aceleci davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ortaya koydu.
NorveÃ§ Yerel Radyo DerneÄŸinden Svein Larsen, "NorveÃ§ henÃ¼z bu duruma hazÄ±r deÄŸil. Evlerde, kulÃ¼belerde ve teknelerde milyonlarca radyo var ve bunlar artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmayacak. NorveÃ§'teki arabalarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 25'inin dijital radyosu ya da uyarlayÄ±cÄ±sÄ± var." dedi.
Dijital sinyaller, analoglardan daha kaliteli ve kapsamlÄ± olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra daha hesaplÄ± ancak analog radyolarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n, yaÅŸlÄ±larÄ± ve motosikletlileri olumsuz etkileyeceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
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