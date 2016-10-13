12:30, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

RÃ¼zgar Ã‡etin'e 7 yÄ±l hapis cezasÄ±





Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanÄ±k RÃ¼zgar Ã‡etin'i, "bilinÃ§li taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanÄ±k RÃ¼zgar Ã‡etin'i, "bilinÃ§li taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±.

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