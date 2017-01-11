DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir yetkili, TÃ¼rkiye'nin Rusya'nÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na vize uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek, "Åžimdi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. SanÄ±yorum Ã¶ncelikli olarak iÅŸ adamlarÄ±na ve resmi heyetlere vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indeler." dedi.
TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkileri hakkÄ±nda bilgi veren yetkili, iki Ã¼lke arasÄ±nda TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (ÃœDÄ°K) ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n bu yÄ±l baÅŸlarÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÃœDÄ°K'in altÄ±ndaki 3 ana mekanizmadan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantÄ±larÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini belirtti.
Bu mekanizmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayaÄŸÄ± olan TÃ¼rk-Rus Toplumsal Forum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n da iliÅŸkilerin siyasi alanÄ±n yanÄ± sÄ±ra toplumdan topluma saÄŸlam bir temel oluÅŸturarak devam etmesini amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
ÃœDÄ°K'TEN OLUMLU GELÄ°ÅžME BEKLENÄ°YOR
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n beraberinde 7 bakanla Rusya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin ikili iliÅŸkilerde yakÄ±nlaÅŸÄ±lmasÄ±, eski yakÄ±nlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼lmesi, hatta iliÅŸkilerin eskisinden daha ileriye taÅŸÄ±nmasÄ± konusunda Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yleyen yetkili, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkilerinin seyrini sabote etmeyi amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilisi, ikili iliÅŸkilerde gelinen aÅŸamayÄ±, "Åžu anda yeni yÄ±lda bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±mÄ±z ÃœDÄ°K'in toplanmasÄ±, somut sonuÃ§larla taÃ§lanmasÄ±." ifadesiyle aktardÄ±.
Yetkili, Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan soruÅŸturma sÃ¼recini TÃ¼rk yetkililerle birlikte yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelen heyetin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±z devam ettiÄŸini belirtti.
ASTANA YOLUNDA HAZIRLIK
Yetkili, TÃ¼rk ve Rus heyetlerinin bir araya gelerek, 23 Ocak'ta Astana'da yapÄ±lmasÄ± planlanan Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini ele alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya, Ankara'ya bir Rus heyetin geliÅŸine dair bilgisi olmadÄ±ÄŸÄ± yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. BakanlÄ±k yetkilisi, "HenÃ¼z bir somutlaÅŸma yok. Ama olacaktÄ±r. O toplantÄ± olmaz, baÅŸka toplantÄ± olur ama Astana yolunda hazÄ±rlÄ±klar olacaktÄ±r." dedi.
TÃœRK ÅžÄ°RKETLERÄ°NE OLAN KISITLILIK
Ä°ki Ã¼lke iliÅŸkilerinin gergin olduÄŸu dÃ¶nemde Rusya'dan TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalar uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kaldÄ±rÄ±lmaya devam edeceÄŸini belirten yetkili, Rusya'nÄ±n bir kararname Ã§Ä±kararak, Ã¼lkede Ã§oÄŸu Orta Asya'dan gelen gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ilerin Ã§alÄ±ÅŸma kotasÄ±nÄ± yÃ¼zde 18'e indirdiÄŸini sÃ¶yledi.
Bu kararÄ±n kÃ¼resel ekonominin getirdiÄŸi genel bir eÄŸilimin sonucu olduÄŸunu vurgulayan yetkili, "Ã–zellikle TÃ¼rk firmalarÄ±, TÃ¼rk iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyor. BazÄ± firmalar istisna tutulmuÅŸtu, o firmalarÄ±n sayÄ±sÄ± geniÅŸletildi. Geri kalanÄ± vizeyle irtibatlÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Yetkili, bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ mÃ¼teahhitlik firmalarÄ±nÄ±n oluÅŸturduÄŸu TÃ¼rk ÅŸirketlerinin TÃ¼rk Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± istihdam edebildiÄŸini, belli bir kotayÄ± aÅŸmamak kaydÄ±yla yenilerini getirebildiklerini vurgulayarak, "Onlarda bir kÄ±sÄ±tlama yok. DiÄŸer Ã§alÄ±ÅŸanlarda da kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in biz mÃ¼racatta bulunuyoruz." dedi.
Rusya'da faaliyet gÃ¶steren firmalardan Ã¶nce 30'una kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra bu sayÄ±nÄ±n 50'ye ve 80'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yetkili, Rusya'nÄ±n yasak getirdiÄŸi 18 tarÄ±m Ã¼rÃ¼nÃ¼nden 5'ine iliÅŸkin yasaÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu alanda da bir aÃ§Ä±lÄ±m yapÄ±labileceÄŸini kaydetti.
Yetkili, biber, nar, kabak, marul, patlÄ±can ve domatesin de kÄ±sÄ±tlama kapsamÄ±ndaki Ã¼rÃ¼nler olduÄŸunu, ÅŸu anda 13 Ã¼rÃ¼nde kÄ±sÄ±tlamanÄ±n devam ettiÄŸini, Ã¶te yandan bu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in giriÅŸimlerde bulunulduÄŸunu belirtti. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yerli para ile ticaret konusunun da ÅŸirketler bazÄ±nda konuÅŸulduÄŸunu kaydeden yetkili, her iki tarafÄ±n bu konuda kararlÄ± olduÄŸunu ifade etti.
VÄ°ZE KOLAYLIÄžI
DÄ±ÅŸiÅŸleri yetkilisi, TÃ¼rkiye'nin Rusya'nÄ±n TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na vize uygulamasÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ± beklediÄŸini belirterek, "Åžimdi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. SanÄ±yorum Ã¶ncelikli olarak iÅŸ adamlarÄ±na ve resmi heyetlere vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indeler." dedi.
TÃ¼rkiye'nin iliÅŸkilerde yaÅŸanan krizden Ã¶nce BatÄ± Ã¼lkeleri arasÄ±nda Rusya ile iliÅŸkilerini en fazla geliÅŸtiren Ã¼lkelerden biri olduÄŸunu vurgulayan yetkili, "Åžimdi bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tekrar eski noktaya dÃ¶nmek ve hatta ticari konularda mÃ¼mkÃ¼nse o noktayÄ± aÅŸmak." dedi.
Yetkili, TÃ¼rkiye'nin iliÅŸkileri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutulduÄŸunda, BatÄ± Ã¼lkelerinin ve Rusya'nÄ±n birbirinin alternatifi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃœRK AKIMI
Yetkili, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± DoÄŸalgaz Boru HattÄ± projesinin iki kademeli bir proje olduÄŸunu, projenin ilk hattÄ±yla TÃ¼rkiye'nin Ukrayna, Romanya, Bulgaristan hattÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± gazÄ±n ikame edilmesinin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ikinci hattÄ±yla da Avrupa'ya gaz gÃ¶nderilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Bu hattÄ±n inÅŸa edilebilmesinin Rusya ve AB arasÄ±nda alÄ±nacak karara baÄŸlÄ± olduÄŸunu ifade eden yetkili, Avrupa'dan gaz talebi gelirse, bu hattÄ±n ekonomik olarak uygulanabilir olduÄŸunu ifade etti.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, BaÅŸika ile ilgili, "KampÄ±n amacÄ± Ã¶ncelikle bÃ¶lgenin DEAÅžâ€™tan temizlenmesidir. DEAÅž temizlendikten sonra oturup, deÄŸerlendireceÄŸiz. Konuyu dostane ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz." dedi
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "(Rusya) Åžimdi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. SanÄ±yorum Ã¶ncelikli olarak iÅŸ adamlarÄ±na ve resmi heyetlere vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indeler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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