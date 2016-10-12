Irak'tan BaÅŸika aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irakâ€™Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi HiÅŸam Ali Ekber Ä°brahim el Alevi,Â TÃ¼rk askerinin Musul operasyonu sonrasÄ± BaÅŸika'dan Ã§ekileceÄŸini sÃ¶yledi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdat ve Erbil ziyaretlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼n Ankara'da gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Alevi, BaÅŸika'daki TÃ¼rk askerinin Musul operasyonunun ardÄ±ndan bÃ¶lgeden Ã§ekilmesi konusunda uzlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Musul operasyonunun Ã¼Ã§ ay iÃ§inde sonlanacaÄŸÄ±nÄ± da belirten Alevi, "BaÅŸika Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼rse diÄŸer iÅŸbirlikleri de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼r. TÃ¼rkiye'nin Irak topraklarÄ±nda operasyon yapmasÄ±nÄ± beklemiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m'la birlikte Irak'a giden Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ'Ä±n BaÅŸika KampÄ±'nda gÃ¶revli TÃ¼rk askerleri ile bir araya gelmesinin programda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Alevi, "TÃ¼rk tarafÄ±ndan bu konuyla ilgili aÃ§Ä±klama bekliyoruz" dedi.
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