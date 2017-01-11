Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na 7 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir Barosu, bir polis ile bir adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±mda bulunan kiÅŸi hakkÄ±nda "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve nefret suÃ§u iÅŸlediÄŸi" iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.
Barodan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°zmir'i hedef alan sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±n yakÄ±ndan takip edildiÄŸi, Ä°zmir ve Ä°zmirlilere yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, kin ve nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlarla mÃ¼cadele edildiÄŸi ifade edildi.
Ä°stanbul'da AralÄ±k ayÄ±nda meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Baro ÅŸimdi de Ä°zmir Adliyesine yÃ¶nelik hain saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Twitter Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mda bulunan M.Y. adlÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde, adÄ± geÃ§en kiÅŸinin aÃ§Ä±kÃ§a halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve nefret suÃ§u iÅŸlediÄŸinin belirtildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Ã–zcan da bu tip paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ulusal veya uluslararasÄ± hukuk kapsamÄ±nda ifade hÃ¼rriyeti kapsamÄ±na girmediÄŸini belirterek, aÃ§Ä±kÃ§a toplumun iÃ§erisine kin ve nefret tohumlarÄ± ekmeye hizmet ettiÄŸini kaydetti.
ÅžANLIURFA
ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde sosyal medyadan PKK/KCK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 zanlÄ± yakalandÄ±.
Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ilÃ§e merkezinde 6 kiÅŸinin sosyal medyadan PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.
DÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, BaÅŸika ile ilgili, "KampÄ±n amacÄ± Ã¶ncelikle bÃ¶lgenin DEAÅžâ€™tan temizlenmesidir. DEAÅž temizlendikten sonra oturup, deÄŸerlendireceÄŸiz. Konuyu dostane ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz." dedi
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "(Rusya) Åžimdi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. SanÄ±yorum Ã¶ncelikli olarak iÅŸ adamlarÄ±na ve resmi heyetlere vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indeler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanÄ±k RÃ¼zgar Ã‡etin'i, "bilinÃ§li taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±
Ä°DO'nun olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle yapÄ±lamayan tÃ¼m iÃ§ hat seferleri normal seyrinde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor
GETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã‡orum, 85 gizli tanÄ±kla TÃ¼rkiye'de ilk sÄ±rada...
KÄ±rÄ±kkale kara teslim oldu. 88 kÃ¶y yoluna ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamÄ±yor
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