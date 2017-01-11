12:42, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ±na 7 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir Barosu, bir polis ile bir adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±mda bulunan kiÅŸi hakkÄ±nda "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve nefret suÃ§u iÅŸlediÄŸi" iddiasÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundu.

Barodan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°zmir'i hedef alan sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±n yakÄ±ndan takip edildiÄŸi, Ä°zmir ve Ä°zmirlilere yÃ¶nelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, kin ve nefret sÃ¶ylemleri iÃ§eren paylaÅŸÄ±mlarla mÃ¼cadele edildiÄŸi ifade edildi.

Ä°stanbul'da AralÄ±k ayÄ±nda meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Baro ÅŸimdi de Ä°zmir Adliyesine yÃ¶nelik hain saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Twitter Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±mda bulunan M.Y. adlÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

SuÃ§ duyurusu dilekÃ§esinde, adÄ± geÃ§en kiÅŸinin aÃ§Ä±kÃ§a halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± ve nefret suÃ§u iÅŸlediÄŸinin belirtildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Ã–zcan da bu tip paylaÅŸÄ±mlarÄ±n ulusal veya uluslararasÄ± hukuk kapsamÄ±nda ifade hÃ¼rriyeti kapsamÄ±na girmediÄŸini belirterek, aÃ§Ä±kÃ§a toplumun iÃ§erisine kin ve nefret tohumlarÄ± ekmeye hizmet ettiÄŸini kaydetti.

ÅžANLIURFA

ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilÃ§esinde sosyal medyadan PKK/KCK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 zanlÄ± yakalandÄ±.

Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, ilÃ§e merkezinde 6 kiÅŸinin sosyal medyadan PKK/KCK'nÄ±n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

DÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.