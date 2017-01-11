KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde haritalar masaya geliyor

KÄ±brÄ±s sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in Ä°sviÃ§re'deki BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden mÃ¼zakerelerin son gÃ¼nÃ¼nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸladÄ±.
BM gÃ¶zetiminde pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve dÃ¼n 15 saat boyunca devam eden mÃ¼zakerelerde liderler bu sabah "YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±" ile dÃ¼nden kalan konularÄ± ele alÄ±nacak.
MÃ¼zakerelerin Ã¶ÄŸleden sonraki oturumunda ise kritik toprak konusu ele alÄ±nacak, ardÄ±ndan mÃ¼zakere heyeti salon dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kacak. ToplantÄ± salonunda sadece KÄ±brÄ±slÄ± iki lider, iki harita uzmanÄ± ve BM Genel Sekreteriâ€™nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide kaldÄ±ktan sonra taraflar kendi haritalarÄ±nÄ± sunacak.
KKTC ve Rum kesiminden harita uzmanÄ± iki kiÅŸi de haritalarÄ± inceledikten sonra Eide'ye teslim edecek. Eide ise taraflarÄ±n sunduÄŸu haritalarÄ± BM'nin Ã¶zel kasasÄ±nda saklayacak.
MÃ¼zakerelerin bugÃ¼n sona ermesinin ardÄ±ndan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarÄ±n garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek uluslararasÄ± konferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak.
GarantÃ¶r Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere ile adanÄ±n her iki tarafÄ±ndan delegasyonlarÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± uluslararasÄ± konferansÄ±n ana gÃ¼ndem maddesi "GÃ¼venlik ve Garantiler" olacak. Konferansta Avrupa BirliÄŸi de "Ã¶zel gÃ¶zlemci" sÄ±fatÄ±yla yer alacak.
Ã–te yandan, BM Cenevre Ofisi etrafÄ±nda alÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± gÃ¼venlik tedbirleri dikkat Ã§ekiyor. BM yerleÅŸkesi ve delegasyonun konakladÄ±ÄŸÄ± otellerin etrafÄ±na demir ve beton bariyerler yerleÅŸtirildi.
UluslararasÄ± medya kuruluÅŸlarÄ± da mÃ¼zakerelere ve yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilecek uluslararasÄ± konferansa yoÄŸun ilgi gÃ¶steriyor. BM Cenevre Ofisi yetkilileri yabancÄ± gazeteciler iÃ§in Ã¶zel basÄ±n odasÄ± hazÄ±rladÄ±.
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Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Anastasiadis arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸladÄ±
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