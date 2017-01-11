Ã‡in'den azÄ±nlÄ±klara 14 yÄ±l Ã¼cretsiz eÄŸitim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in gÃ¼neyindeki Yunnan, barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 52 etnik grupla Ã¼nlÃ¼ bir eyalet. Ä°smi "BulutlarÄ±n gÃ¼neyinde" anlamÄ±nda olan Yunnan, ÅŸiirsel ismi ve farklÄ± etnik gruplarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± rengÃ¢renk kÃ¼ltÃ¼rlerle dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan turistleri Ã§ekiyor.
Eyalette yaÅŸÄ±yan Dulong, De'ang, Jinuo, Nu, Bulang, Jingpo, Lishu, Lahu ve Wa olmak Ã¼zere 9 azÄ±nlÄ±k etnik grup, hem nÃ¼fusu az olan hem de ilkel toplumun son dÃ¶neminden veya kÃ¶le toplumundan doÄŸrudan sosyalist topluma geÃ§en etnik gruplar. Bunun yanÄ± sÄ±ra, Pumi ve Achang da nÃ¼fusu az olan azÄ±nlÄ±klar. Tarihi, sosyal ve coÄŸrafi koÅŸullarÄ±ndan dolayÄ±, adÄ± geÃ§en azÄ±nlÄ±klara mensup vatandaÅŸlarÄ±n ortalama eÄŸitim gÃ¶rme seviyesi dÃ¼ÅŸÃ¼k.
Bu durumu deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in Yunnan eyalet yÃ¶netimi kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± uygulama rehberliÄŸinde, sÃ¶z konusu azÄ±nlÄ±klarÄ±n toplu ÅŸekilde yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerde okul Ã¶ncesi eÄŸitimden lise eÄŸitimine kadar 14 yÄ±llÄ±k Ã¼cretsiz eÄŸitim saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AyrÄ±ca, azÄ±nlÄ±klara mensup yetenekli kadrolar yetiÅŸtirilmesi iÃ§in Ã§ift dilli kreÅŸler, azÄ±nlÄ±k okullarÄ±, azÄ±nlÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ± aÃ§Ä±lacak.
2017'den itibaren her kÃ¶ye en az bir kreÅŸ inÅŸa edilecek. 2020 yÄ±lÄ±na kadar, azÄ±nlÄ±klarÄ±n toplu ÅŸekilde yaÅŸadÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerde Ã§ocuklarÄ±n kreÅŸe girme oranÄ± yÃ¼zde 80'e, 9 yÄ±llÄ±k zorunlu eÄŸitim oranÄ± yÃ¼zde 95'e, liseye girme oranÄ± ise yÃ¼zde 90'e ulaÅŸacak.
2015 itibariyle, Yunnan'da azÄ±nlÄ±klarÄ±n toplu ÅŸekilde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde 3 milyon 352 bin Ã¶ÄŸrenci okuyor, bu rakam eyaletteki Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 35'ini oluÅŸturuyor. Bu bÃ¶lgelerde 4 bin yatÄ±lÄ± okul bulunuyor.
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Ã‡in'in Yunnan eyaletinde azÄ±nlÄ±klara 14 yÄ±l Ã¼cretsiz eÄŸitim kararÄ± alÄ±ndÄ±
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