13:02, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Kocaeli'de ilk FETÃ– iddianamesi kabul edildi





FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kocaeli'de, FETÃ–/PDY'yeÂ iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi. Kocaeli 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "FETÃ–/PDY'ye Ã¼ye olduÄŸu" gerekÃ§esiyle tutuklanan avukat S.Y. hakkÄ±nda Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenen iddianame Ã¼zerindeki iÅŸlemlerini tamamladÄ±. Ä°ddianamenin kabulÃ¼ne karar veren mahkeme heyeti, davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine 13 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlanmasÄ±na hÃ¼kmetti. Ä°ddianamede, tutuklu sanÄ±k S.Y'nin, TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun "silahlÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak" suÃ§unu dÃ¼zenleyen ilgili maddesi uyarÄ±nca 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ± talep edildi.

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