13:17, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

IÅŸÄ±k: BaÅŸika'yÄ± DEAÅž'tan sonra deÄŸerlendireceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "Musul yakÄ±nlarÄ±nda, BaÅŸika'da, Gedu Ã¼s bÃ¶lgesinde TÃ¼rk askerinin varlÄ±ÄŸÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n da ifade ettiÄŸi gibi bir keyfiyet deÄŸildir, bir zorunluluktur. KampÄ±n amacÄ± Ã¶ncelikle bÃ¶lgenin DEAÅžâ€™tan temizlenmesidir. DEAÅž temizlendikten sonra oturup, deÄŸerlendireceÄŸiz. Konuyu dostane ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸizÂ "dedi.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.



Fikri IÅŸÄ±k, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu;



â€œSuriyelilerin kendi topraklarÄ±na dÃ¶nmesi TÃ¼rkiyeâ€™nin hedefidir. HarekatÄ± yaptÄ±ktan sonra ÅŸehirlerin imarÄ±, tekrar yaÅŸanÄ±r hale getirilmesi iÃ§in TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k faaliyet yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalarda sivillerin de bulunmasÄ± gerekiyor. Hukuki boÅŸluklarÄ± dolduran bir dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. Ek gÃ¶rev tazminatÄ±nÄ±n verilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.



Irakâ€™a Ã¶nemli bir ziyaret yaptÄ±k. Verimli bir ziyaret oldu. BaÅŸika KampÄ± da gÃ¼ndeme geldi. TÃ¼rkiye Irakâ€™Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¼niter yapÄ±sÄ±na saygÄ±lÄ±dÄ±r. Irak ile hiÃ§bir problemin olmasÄ±na TÃ¼rkiye mÃ¼saade etmeyecek. Musul yakÄ±nlarÄ±nda, BaÅŸika'da, Gedu Ã¼s bÃ¶lgesinde TÃ¼rk askerinin varlÄ±ÄŸÄ±, SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n da ifade ettiÄŸi gibi bir keyfiyet deÄŸildir, bir zorunluluktur. BÃ¶lgeden DEAÅž'Ä±n temizlenmesi, sÃ¶kÃ¼lÃ¼p atÄ±lmasÄ±, Musul'un tekrar gÃ¼venli bir ÅŸehir haline gelmesi Irak'Ä±n gÃ¼venliÄŸi kadar TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±ÅŸÄ±ndan da Ã¶nemlidir.

700 Ã¼zerinde DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi. KampÄ±n amacÄ± Ã¶ncelikle bÃ¶lgenin DEAÅžâ€™tan temizlenmesidir. DEAÅž temizlendikten sonra oturup, deÄŸerlendireceÄŸiz. Konuyu dostane ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz."