13:19, 11 Ocak 2017 Çarşamba

Kosova lideri, Haradinaj için ABD'den Fransa'ya seslendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'ye resmi ziyaret için giden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, ABD Kongresi’nin ünlü üyelerinden bir olan Eliot Engel ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve ABD Kongre üyesi Eliot Engel, AAK lideri Ramush Haradinaj’ın Fransa’da tutuklanmasıyla ilgili bir ortak açıklama da yayımladı.

Cumhurbaşkanı Thaçi ve ABD Kongre üyesi Engel’in ortak açıklamalarında şu ifadeler yer alıyor:

“Ramush Haradinaj’ın tutuklanmasına yol açan Sırbistan’ın INTERPOL’ün ‘Kırmızı Duyuru’sunu suistimal etmesi, skandaldır. Olayı tekrar sürece dahil etmesi ve Haradinaj’ı bir an evvel Kosova’ya göndermesi için Fransa’ya çağrıda bulunuyoruz. Birleşik Devletler ve Avrupa Birliği, INTERPOL-ü suiistimal ettiğinden dolayı Sırbistan’ı sorumlu tutmalıdırlar. Sırbistan’ın AB üyeliği, Sırbistan’ın Kosova ile ilişkilerini normalleştirme yükümlülüğünü yerine getirmeye kadar durdurulmalıdır.

Birleşik Devletler aynıca, Sırbistan’ın yapıcı yola dönmemesi halinde ikili ilişkilerin zarar göreceğine dair Belgrat’ı uyarmalıdır.”

