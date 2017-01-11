13:37, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul'u "kÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi" Ä±sÄ±tacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbulâ€™da yaklaÅŸÄ±k 5 gÃ¼ndÃ¼r devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sona eriyor.Â



SÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda seyreden sÄ±caklÄ±klar da buna paralel artÄ±ÅŸ gÃ¶stermeye baÅŸlÄ±yor.



Bu kapsamda, kentte bugÃ¼n en dÃ¼ÅŸÃ¼k 0 derece olmasÄ± beklenen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n ilerleyen saatlerde 5 dereceye kadar Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor.



GÃ¼n boyu parÃ§alÄ± bulutlu olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len havanÄ±n, akÅŸam saatlerinden itibaren yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura dÃ¶nmesi tahmin ediliyor.



Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise yarÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n derecenin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kÄ±p en dÃ¼ÅŸÃ¼k 3, en yÃ¼ksek 6 derece olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶z konusu 2 gÃ¼n karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸÄ±ÅŸ ihtimali bulunuyor.

KIÅž GÃœNEÅžÄ° ISITACAK

Kentte, cuma gÃ¼nÃ¼ ise yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerini "kÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi"ne bÄ±rakmasÄ± bekleniyor.



Buna gÃ¶re, cuma gÃ¼nÃ¼ havanÄ±n gÃ¼neÅŸli, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k 3, en yÃ¼ksek 6, cumartesi gÃ¼neÅŸli, en dÃ¼ÅŸÃ¼k 4 en yÃ¼ksek 8 derece olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise pazar gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte 5 ila 9 derece arasÄ±nda olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.