13:45, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 6 bin 315 kiÅŸi memuriyetten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminden bu yana SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda 9 bin 673 personelin gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kiÅŸilerden 6 bin 315'inin kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 2 bin 414'Ã¼nÃ¼n gÃ¶reve iade edildiÄŸini, aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 944 personelle ilgili incelemenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi.

AkdaÄŸ, saÄŸlÄ±k muhabirleriyle "2016 YÄ±lÄ± DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±"nda bir araya geldi.

YÄ±l iÃ§inde 33 bin saÄŸlÄ±k personeli atamasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AkdaÄŸ, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n BakanlÄ±k iÃ§inden temizlenmesi iÃ§in Ã¶nemli bir mesai ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Åžu ana kadar 9 bin 673 personelin gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren AkdaÄŸ, "Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet gÃ¶revinden, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. 2 bin 414'Ã¼ gÃ¶reve iade edilmiÅŸtir, 944 personel hala aÃ§Ä±ktadÄ±r. Onlarla ilgili incelemelerimiz devam ediyor." diye konuÅŸtu.

AkdaÄŸ, tÃ¼m bakanlÄ±klarda ve kamuda olduÄŸu gibi FETÃ–/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±, PKK ve diÄŸer Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadelenin titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n altÄ±nÄ± Ã§izerek, kimse maÄŸdur edilmeden ilgili kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±ndan temizleneceÄŸini ve yola devam edileceÄŸini vurguladÄ±.