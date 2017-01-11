13:48, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Melbourne caddelerindeki evsizlere belediye operasyonu





Melbourne Belediyesi, Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± Ã¶ncesi kent merkezindeki evsizleri uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avustralyaâ€™nÄ±n Melbourne kentindeki evsizler, 16-29 Ocak'ta dÃ¼zenlenecek Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± Ã¶ncesinde belediye ekipleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda caddelerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AylardÄ±r Melbourne kent merkezindeki ana caddelerde uyuyan evsizlere yÃ¶nelik operasyona belediye gÃ¶revlilerinin yanÄ± sÄ±ra polisler de katÄ±ldÄ±. Yetkililer, kent merkezindeki caddelerde ve Flinders Tren Ä°stasyonu Ã§evresinde yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da evsizi Ã¶nce uyardÄ±, sonra uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Melbourne Belediyesi, operasyonun Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± ile iliÅŸkili olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± reddetti ve evsizlerin rutin bir program dahilinde bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Belediye, evsizlere Launch Housing ve Salvation Army gibi kar amacÄ± gÃ¼tmeyen yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan konaklama imkanÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Evsizler ise gidecekleri yer olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sokaklarda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, bundan sonra nerede yaÅŸayacaklarÄ±nÄ± bilmediklerini sÃ¶yledi. Melbourne'de kamusal alanlarda kamp kurup uyumak yasalara aykÄ±rÄ±. Resmi verilere gÃ¶re Ã¼lkede 105 bin 237 evsiz bulunuyor. Evsizlerden bazÄ±larÄ±, aile iÃ§i ÅŸiddet ve mali sorunlar nedeniyle evlerini kaybetme gibi sebeplerle sokakta yaÅŸamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor.

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