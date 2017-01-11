13:53, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Tentenin cemaatin Ã¼zerine Ã§Ã¶kmesine iliÅŸkin soruÅŸturma





BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fÄ±rtÄ±na dolayÄ±sÄ±yla cenaze namazÄ± kÄ±lanlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶kmesi olayÄ±yla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fÄ±rtÄ±na dolayÄ±sÄ±yla cenaze namazÄ± kÄ±lanlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶kmesi olayÄ±yla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k, emniyete olayda sorumluluÄŸu bulunanlarÄ±n tespit edilmesi iÃ§in talimat verdi. Olayda 1 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 4 kiÅŸinin aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, cami imamÄ± Adem Karabey'in de emniyet tarafÄ±ndan ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi. YapÄ±lan soruÅŸturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kiÅŸi veya kiÅŸilere dava aÃ§Ä±lacak. Â

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