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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:54, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Asya
13:56, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Myanmar'da binlerce kiÅŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§Ä±yor
Myanmar'da binlerce kiÅŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§Ä±yor

Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin etnik gruplarla mÃ¼cadele adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± 3 bin kiÅŸinin evini terk etmesine sebep oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'Ä±n kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile etnik silahlÄ± grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 3 bin kiÅŸinin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

KaÃ§inli aktivist Khon Ja, eyalette hafta sonundan bu yana devam eden hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 3 bin kiÅŸinin sÄ±nÄ±r Ã¶tesine kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Khon, bÃ¶lgede gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu (KIA) arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§anlarÄ±n Ã‡in sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§tiÄŸini kaydetti.

Myanmar ordusunun pazartesi gÃ¼nÃ¼ KaÃ§in eyaletinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda silahlÄ± etnik grubun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irilmiÅŸ, 7 isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en ay baÅŸÄ±nda eyaletteki Mongkoe kasabasÄ±nÄ±n ordu tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ordunun kasabaya helikopterler ve aÄŸÄ±r silahlarla mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kuzey Ä°ttifakÄ± grubunun bÃ¶lgeden Ã§ekildiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

Myanmar yÃ¶netimi ile KaÃ§in isyancÄ±larÄ± arasÄ±ndaki 17 yÄ±llÄ±k ateÅŸkes, Haziran 2011'de baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sona ermiÅŸti. Ã‡atÄ±ÅŸmalar sonucu 10 binlerce kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœlkedeki etnik gruplar, merkezi yÃ¶netime ve orduya karÅŸÄ± silahlÄ± eylemler dÃ¼zenliyor, daha fazla Ã¶zerklik talebinde bulunuyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee'nin, dÃ¼n Myanmar'Ä±n KaÃ§in eyaletinde incelemelerde bulunmasÄ± engellenmiÅŸti.



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