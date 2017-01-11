Myanmar'da binlerce kiÅŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§Ä±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar'Ä±n kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile etnik silahlÄ± grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 3 bin kiÅŸinin evlerini terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KaÃ§inli aktivist Khon Ja, eyalette hafta sonundan bu yana devam eden hava saldÄ±rÄ±larÄ± ve ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle 3 bin kiÅŸinin sÄ±nÄ±r Ã¶tesine kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Khon, bÃ¶lgede gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu (KIA) arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§anlarÄ±n Ã‡in sÄ±nÄ±rÄ±ndan geÃ§tiÄŸini kaydetti.
Myanmar ordusunun pazartesi gÃ¼nÃ¼ KaÃ§in eyaletinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonlarda silahlÄ± etnik grubun dÃ¶rt karargahÄ± ele geÃ§irilmiÅŸ, 7 isyancÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en ay baÅŸÄ±nda eyaletteki Mongkoe kasabasÄ±nÄ±n ordu tarafÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼met aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ordunun kasabaya helikopterler ve aÄŸÄ±r silahlarla mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kuzey Ä°ttifakÄ± grubunun bÃ¶lgeden Ã§ekildiÄŸi ifade edilmiÅŸti.
Myanmar yÃ¶netimi ile KaÃ§in isyancÄ±larÄ± arasÄ±ndaki 17 yÄ±llÄ±k ateÅŸkes, Haziran 2011'de baÅŸlayan Ã§atÄ±ÅŸmalarla sona ermiÅŸti. Ã‡atÄ±ÅŸmalar sonucu 10 binlerce kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
Ãœlkedeki etnik gruplar, merkezi yÃ¶netime ve orduya karÅŸÄ± silahlÄ± eylemler dÃ¼zenliyor, daha fazla Ã¶zerklik talebinde bulunuyor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee'nin, dÃ¼n Myanmar'Ä±n KaÃ§in eyaletinde incelemelerde bulunmasÄ± engellenmiÅŸti.
Akademisyen DedeoÄŸlu BaÄŸdat'Ä±n, Kandil ve Sincar'dan PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ciddiye almak gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya Mali'ye daha fazla asker gÃ¶ndermeyi kabul etti
Burundi Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi
E-ticaret devi Alibabai sitesinde yayÄ±nlanan ve eksik bÃ¶lgeler olan haritadan dolayÄ± "Bu acemi hatadan dolayÄ± iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r dileriz. Bu hata iÃ§in hiÃ§bir bahane Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Moskova yakÄ±nlarÄ±nda kurulan S-400 "Triumf" hava savunma fÃ¼ze sistemi devreye girdi
Ä°srail, Beytullahim kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi "Hinniye PÄ±narÄ±" ve Ã§evresini Filistinlilerin giriÅŸine kapattÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin etnik gruplarla mÃ¼cadele adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± 3 bin kiÅŸinin evini terk etmesine sebep oldu
Melbourne Belediyesi, Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± Ã¶ncesi kent merkezindeki evsizleri uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
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Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Anastasiadis arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸladÄ±
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼rk askerinin Musul operasyonu sonrasÄ± BaÅŸika'dan Ã§ekileceÄŸini sÃ¶yledi
Breivik, hÃ¼kÃ¼mete aÃ§tÄ±ÄŸÄ± insan haklarÄ± ihlali davasÄ±nÄ±n temyiz duruÅŸmasÄ±nda Nazi selamÄ± vererek duruÅŸma salonuna girdi
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti, Euro BÃ¶lgesiâ€™nin Almanya ve Ã§evresindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomiler ile, Fransa ve diÄŸer zayÄ±flarÄ±n oluÅŸturduÄŸu iki gruba bÃ¶lÃ¼nmesini Ã¶nerdi.