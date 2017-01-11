CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Kahraman'a ziyaret

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret etti.
GÃ¼ven Hastanesine gelen ErdoÄŸan, Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda hastane yetkililerinden bilgi aldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti 20 dakika sÃ¼rdÃ¼.
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BalÄ±kesirâ€™in Edremit ilÃ§esinde, ÅŸiddetli lodos nedeniyle AkÃ§ay sahilindeki limanda demirli 17 metrelik restoran gemi, sahibi iÃ§indeyken parÃ§alandÄ±
YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Ã¶ÄŸrenim kredisi ve burs almak istemeyen Ã¶ÄŸrencileri kuruma dilekÃ§e ile baÅŸvurma kÃ¼lfetinden kurtararak burs ve krediden vazgeÃ§me iÅŸlemlerini de "e-devlet" sistemine taÅŸÄ±dÄ±
Tamamlanan milli piyade tÃ¼feklerinin ilk kÄ±smÄ± TSK'ya teslim edildi
Ankara'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk, ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkiledi. VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin ihbar sayÄ±sÄ± 168'i buldu
MHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar teÅŸkilatÄ±nÄ± faks aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla feshetti
Ä°ETT bugÃ¼n medyada yer alan Ã¶zelleÅŸtirme iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BÃ¶cek davasÄ±nda 12 sanÄ±k arasÄ±ndaki eski TÃœBÄ°TAK BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Palaz hakkÄ±nda, bu dava kapsamÄ±nda da yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret etti
BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fÄ±rtÄ±na dolayÄ±sÄ±yla cenaze namazÄ± kÄ±lanlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶kmesi olayÄ±yla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "9 bin 673 personel gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet gÃ¶revinden, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r" dedi
Ä°stanbulâ€™da yaklaÅŸÄ±k 5 gÃ¼ndÃ¼r devam eden soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sona ererken, sÄ±caklÄ±klar da artmaya baÅŸladÄ±. Kentte, cuma gÃ¼nÃ¼ ise yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerini "kÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi"ne bÄ±rakmasÄ± bekleniyor.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, BaÅŸika ile ilgili, "KampÄ±n amacÄ± Ã¶ncelikle bÃ¶lgenin DEAÅžâ€™tan temizlenmesidir. DEAÅž temizlendikten sonra oturup, deÄŸerlendireceÄŸiz. Konuyu dostane ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz." dedi
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "(Rusya) Åžimdi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. SanÄ±yorum Ã¶ncelikli olarak iÅŸ adamlarÄ±na ve resmi heyetlere vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indeler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanÄ±k RÃ¼zgar Ã‡etin'i, "bilinÃ§li taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±