13:58, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Kahraman'a ziyaret





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret etti. GÃ¼ven Hastanesine gelen ErdoÄŸan, Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda hastane yetkililerinden bilgi aldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti 20 dakika sÃ¼rdÃ¼. Â

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