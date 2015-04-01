14:02, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

'BÃ¶cek'te eski TÃœBÄ°TAK BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± iÃ§in yakalama kararÄ±

Kamuoyunda "BÃ¶cek" davasÄ± olarak bilinen, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma ofisine dinleme cihazÄ± konulmasÄ±na iliÅŸkin 12 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edildi.

Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuksuz sanÄ±klar Hasan AkÄ±n ve Mehmet YÃ¼ksel ile avukatlarÄ±, mÃ¼dahil CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ± HÃ¼seyin AydÄ±n, Muammer CemaloÄŸlu ve Burhanettin Sevencan ile mÃ¼dahil TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Ä°smail Uluyol katÄ±ldÄ±.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski BaÅŸbakanlÄ±k Koruma Dairesi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zeki Bulut ile telekonferans sistemiyle baÄŸlantÄ± kurulan duruÅŸmada, Sincan Cezaevi'ndeki sanÄ±klar Sedat Zavar ve Ä°lker Usta'nÄ±n hava muhalefeti nedeniyle hazÄ±r edilemedikleri tutanaÄŸa geÃ§irildi.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± HÃ¼samettin OtÃ§u, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±klarÄ±n yakalanamadÄ±klarÄ±nÄ±, suÃ§lamaya konu tarihlerde, dinleme cihazlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ofislerdeki telefonlarla yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±, ÅŸahsi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve birden fazla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirilip gerÃ§ekleÅŸtirilmediÄŸinin sorulduÄŸu BaÅŸbakanlÄ±ktan gelen cevapta "gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸinde" olduÄŸunun belirtildiÄŸini, diÄŸer hususlarÄ±n cevaplanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BeyanlarÄ± sorulan bazÄ± sanÄ±k avukatlarÄ± ÅŸu aÅŸamada diyeceklerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederken, sanÄ±klardan Bulut'un avukatÄ± PÄ±nar ToÄŸaÃ§ Bulut, YargÄ±tay kararÄ±nÄ±n 28 Haziran 2016'da Ã§Ä±kmasÄ±na karÅŸÄ±n henÃ¼z buna uyulup uyulmayacaÄŸÄ±na karar verilmemesinin eksiklik olduÄŸunu ifade etti. MÃ¼vekkilinin 6 aydÄ±r tutuklu olduÄŸunu belirten Bulut, tahliye talebinde bulundu.

Bulut'un avukatlarÄ±ndan KazÄ±m Bilir de mÃ¼vekkilinin, o sÄ±rada BaÅŸbakan olan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± bin 500 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼rede hiÃ§ izin kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun yaklaÅŸÄ±k bin gÃ¼nÃ¼nÃ¼ Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸini kaydetti. Bilir, "Fiilen atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlemesi mÃ¼mkÃ¼n bulunmayan mÃ¼vekkilimin tahliyesini istiyorum." dedi.

"MÃ¼ÅŸteki" CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± HÃ¼seyin AydÄ±n da herkesin davanÄ±n bir an Ã¶nce bitmesini arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. AydÄ±n, "Ancak sanÄ±klardan Serhat Demir, Enes Ã‡iÄŸci, Ali Ã–zdoÄŸan, Hasan Palaz ve Ahmet TÃ¼rer kaÃ§ak. KaÃ§ak sanÄ±klar hakkÄ±ndaki dosyanÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Gelmeye zorlamak iÃ§in de Ceza Muhakemesi Kanunu uyarÄ±nca mallarÄ±na, hak ve alacaklarÄ±na tedbir konulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz." diye konuÅŸtu.

SuÃ§ tarihindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n cevabÄ±nÄ±n yeterli olduÄŸunu, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸinde bulunduÄŸunu ve cevapta "gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler" denildiÄŸi iÃ§in de birden fazla anlamÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan AydÄ±n, sanÄ±klarÄ±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± istedi.

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ± Ä°smail Uluyol ise BaÅŸbakanlÄ±ktan gelen mÃ¼zekkere cevabÄ±nÄ±n yeterli olduÄŸunu dile getirdi.

Tutuklu sanÄ±k Zeki Bulut, "iÅŸlemediÄŸi bir suÃ§un iÃ§ine dahil edilmenin kendisine aÄŸÄ±r geldiÄŸini" sÃ¶yledi. "NiÃ§in buradayÄ±m, anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim." diyen Bulut, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Abdurrahman YalÃ§Ä±n, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan sanÄ±klarÄ±n yakalanmalarÄ±nÄ±n beklenmesini, tutuklu sanÄ±klar Usta, Bulut ve Zavar'Ä±n tutukluluÄŸunun devamÄ±nÄ± ve eksiklerin giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, haklarÄ±nda karar bulunan sanÄ±klar iÃ§in yakalama emirlerinin infazÄ±nÄ±n beklenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Heyet, bu dava kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunmayan Palaz iÃ§in de yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Hasan Palaz ve Ahmet TÃ¼rer yÃ¶nÃ¼nden YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamÄ±na uyulup uyulmamasÄ±nÄ±n, bu sanÄ±klarÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan deÄŸerlendirilmesine, diÄŸer sanÄ±klar yÃ¶nÃ¼nden ise bozma ilamÄ±na uyulmasÄ±na hÃ¼kmeden heyet, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa mÃ¼zekkere yazÄ±larak, suÃ§ tarihindeki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin bazÄ± hususlarÄ±n yeniden sorulmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar veren heyet, duruÅŸmayÄ± erteledi.

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n KeÃ§iÃ¶ren'deki ikametgahÄ± ile BaÅŸbakanlÄ±k Resmi Konutu'ndaki Ã§alÄ±ÅŸma ofislerinde iki dinleme cihazÄ± bulunmuÅŸtu.

Buna iliÅŸkin, 13 kiÅŸi hakkÄ±nda Ankara 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§an savcÄ±lÄ±k, "eylemin hangi Ã¶rgÃ¼t adÄ±na yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" tespit edilemediÄŸini belirterek, "Ã¶rgÃ¼t" suÃ§u yÃ¶nÃ¼nden soruÅŸturmayÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

YargÄ±lama sonucunda sanÄ±klardan Zavar ve Usta, "devletin gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin bilgileri temin etmek" ve "haberleÅŸmenin gizliliÄŸini ihlal" suÃ§larÄ±ndan 7 yÄ±l 6'ÅŸar ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 8 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatine karar verilmiÅŸ, yakalanamayan 3 sanÄ±k hakkÄ±ndaki dosya ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak davanÄ±n temyiz incelemesini yapan YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi ise bazÄ± hÃ¼kÃ¼mleri onarken, bazÄ±larÄ±nÄ± bozmuÅŸ, kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dosya tekrar mahkemeye gelmiÅŸti.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da bu dava gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, dinleme cihazlarÄ±nÄ±n FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) tarafÄ±ndan konulduÄŸu gerekÃ§esiyle 11 sanÄ±k hakkÄ±nda Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

YargÄ±tayÄ±n bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ankara 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, firari 3 sanÄ±k yÃ¶nÃ¼nden ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dosya ile YargÄ±tayÄ±n bozduÄŸu dosyalarÄ± birleÅŸtirerek, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶ndermiÅŸ ve dosyalar "Ã¶rgÃ¼t" suÃ§undan burada aÃ§Ä±lan davayla birleÅŸtirilmiÅŸti.

Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, ayrÄ±ca dinleme cihazlarÄ±na iliÅŸkin savcÄ±lÄ±ÄŸa sahte rapor vermekle suÃ§lanan eski TÃœBÄ°TAK BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Palaz ile GÃ¶khan VÄ±cÄ±l ve Hamza Turhan hakkÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ davanÄ±n da "Ã¶rgÃ¼t" davasÄ±yla birleÅŸtirilmesine karar vermiÅŸti.

BazÄ± isimlerin birden fazla davada sanÄ±k olmalarÄ± nedeniyle birleÅŸen davalar sonucunda sanÄ±k sayÄ±sÄ± 12 olmuÅŸtu.