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15:54, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
14:08, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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'YeryÃ¼zÃ¼ndeki cennet' iÃ§in Filistinliler endiÅŸeli
'YeryÃ¼zÃ¼ndeki cennet' iÃ§in Filistinliler endiÅŸeli

Ä°srail, Beytullahim kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi "Hinniye PÄ±narÄ±" ve Ã§evresini Filistinlilerin giriÅŸine kapattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail, gÃ¶renlerin "yeryÃ¼zÃ¼ndeki cennet" olarak nitelendirdiÄŸi BatÄ± Åžeria'nÄ±n Beytullahim kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi "Hinniye PÄ±narÄ±" ve Ã§evresini, Yahudi yerleÅŸimciler iÃ§in park yapÄ±lmasÄ±na dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalar gerekÃ§esiyle Filistinlilere kapattÄ±.

Ä°srail'in, 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi "YeÅŸil Hat" olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede yer alan El-Velce kÃ¶yÃ¼ndeki tarihi Hinniye PÄ±narÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu alana Filistinlilerin giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin vermemesi, bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n tepkisine neden oluyor.

BÃ¶lgenin en eski ve en gÃ¼zel su kaynaklarÄ±ndan birinin kendilerinden alÄ±nmasÄ±ndan endiÅŸe eden Filistinliler, KudÃ¼s gÃ¼zergahÄ± Ã¼zerinde bulunmasÄ± sebebiyle stratejik bir konuma da sahip olan Hinniye'de yaÅŸanan bu durumun, Ä°srail'in YahudileÅŸtirme Ã§abasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

AA muhabirine konuÅŸan Velce kÃ¶yÃ¼ muhtarÄ± HÄ±dÄ±r el-Arec, Hinniye'nin, Ä°srail iÅŸgali Ã¶ncesinden bu yana tarÄ±m ve hayvan sulanma alanÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ZiyaretÃ§ilerinin "yeryÃ¼zÃ¼ndeki cennet" demekten kendini alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Arec, "Ä°srail, burayÄ± milli park yapÄ±p Araplara ait eserleri YahudileÅŸtirerek Hinniye'yi ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.

Hinniye PÄ±narÄ±'nÄ± KudÃ¼s'ten ayÄ±rmak isteyen Ä°srail'in, gÃ¼venlik gerekÃ§elerini Ã¶ne sÃ¼rerek askeri kontrol noktasÄ±nÄ± ileri taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Arec, 1948'de Siyonist Ã§etelerin bÃ¶lgeye dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda iÅŸgal edilen ve ardÄ±ndan oluÅŸturulan YeÅŸil Hat'la Velce kÃ¶yÃ¼nÃ¼n yarÄ±sÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geÃ§miÅŸte 17 bin dÃ¶nÃ¼m alana sahip kÃ¶yÃ¼n ÅŸu an sadece 2 bin dÃ¶nÃ¼mden ibaret olduÄŸunu ve yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

FÄ°LÄ°STÄ°N'Ä°N EN GÃœZEL BÃ–LGESÄ°

"KÃ¶yÃ¼mÃ¼z, iÅŸgalden Ã¶nce Filistin'in en gÃ¼zel bÃ¶lgelerinden biriydi." diyen Arec, Ä°srail'in Hinniye PÄ±narÄ±'nÄ± ele geÃ§irme Ã§abalarÄ±nÄ±n sonuÃ§suz kalmasÄ± iÃ§in yasal yollardan haklarÄ±nÄ± arayacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'yÄ± iÅŸgal ettiÄŸi 1967'den bu yana, KudÃ¼s gÃ¼zergahÄ± Ã¼zerinde son derece stratejik konuma sahip Velce kÃ¶yÃ¼ndeki 25 pÄ±nardan 22'sine el koyduÄŸu ifade ediliyor.

"BÄ°ZÄ° SIÄžINMACI DURUMUNA DÃœÅžÃœREMEYECEKLER"

Velce kÃ¶yÃ¼ndeki Filistinli Ã§iftÃ§ilerden Ahmed Bergus, Ä°srail'in bÃ¶lgeyi YahudileÅŸtirme planÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele edeceklerini belirterek ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Velce kÃ¶yÃ¼, lezzetli ve kaliteli sebzeleriyle bilinir. Eskiden KudÃ¼s halkÄ±, gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± tÃ¼mÃ¼yle buradan karÅŸÄ±lardÄ±. Ä°srail, burayÄ± Yahudi yerleÅŸimcilerin piknik yeri yapmak istiyor. AslÄ±nda birkaÃ§ yÄ±ldan beri onlarÄ±n kontrolÃ¼nde. Ancak ÅŸu anda bizim iÃ§in de yasak getirmek istiyorlar. Ä°srail askerlerinin korumasÄ± altÄ±nda gÃ¼nÃ¼birlik olarak buraya piknik yapmaya gelen Yahudi yerleÅŸimciler, daha Ã§ok Filistin topraÄŸÄ±na sahip olmak istiyor."

Ailesinin 1948'de Velce'den kovulduÄŸunu ancak daha sonra tekrar dÃ¶ndÃ¼klerini sÃ¶yleyen Bergus, "Bizleri yeniden sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± durumuna dÃ¼ÅŸÃ¼remeyecekler. Yahudi yerleÅŸimci birimleri ve daha tamamlanmayan ayÄ±rÄ±m duvarÄ±na raÄŸmen bu topraklarda yaÅŸamaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda Ä°srail makamlarÄ±nÄ± "Velce kÃ¶yÃ¼nÃ¼ YahudileÅŸtirmek ve ArapÃ§a olan ismini Ä°braniceye deÄŸiÅŸtirmek" ile suÃ§lamÄ±ÅŸ ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ndeki (UNESCO) temsilcisine, Hinniye PÄ±narÄ±'nÄ±n arkasÄ±na bir askeri kontrol noktasÄ± oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n engellenmesi iÃ§in acilen protesto notasÄ± vermesi talimatÄ±nÄ± iletmiÅŸti.

Filistin'de 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail yÃ¶netimi, muhtemel saldÄ±rÄ±lara engel olma gerekÃ§esiyle 2002'de ayrÄ±m duvarÄ±nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Filistin verilerine gÃ¶re, Ä°srail sÃ¶z konusu duvarÄ±n tamamlanmasÄ± halinde KudÃ¼slÃ¼ 100 bin Filistinliyi kentten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rken, yaklaÅŸÄ±k 100 bin Yahudi yerleÅŸimciyi de DoÄŸu KudÃ¼s topraklarÄ±na almÄ±ÅŸ olacak.



Ä°lgili Konular israil filistin
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