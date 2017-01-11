14:17, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ETT Ã¶zelleÅŸtirme iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ETT'nin toplu ulaÅŸÄ±mda iÅŸletmecilikten Ã§ekildiÄŸi ve Ã¶zelleÅŸtirildiÄŸi ÅŸeklindeki yorumlarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ETT'den bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda yer alan "Ä°ETT tarih oluyor" baÅŸlÄ±klÄ± haberlere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'da 146 yÄ±llÄ±k kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ifade eden Ä°ETT'nin toplu ulaÅŸÄ±mda iÅŸletmecilikten Ã§ekildiÄŸi ve Ã¶zelleÅŸtirildiÄŸi ÅŸeklindeki yorumlarÄ± ve bunlardan kaynaklanacak yanlÄ±ÅŸ anlamalarÄ± dÃ¼zeltmek, halka, paydaÅŸlarÄ±na ve personeline olan sorumluluÄŸu olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin, Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n hizmet kalitesinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±na dair uzun sÃ¼redir devam eden Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸu kamuya aÃ§Ä±k bir bilgidir ve konuyla ilgisi olan herkesin malumudur." denildi.

Bu Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n tek elden planlanmasÄ±, koordinesi ve denetiminin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin vizyonuyla ve 146 yÄ±ldÄ±r Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±mda faaliyet gÃ¶steren Ä°ETT'nin tecrÃ¼besi ve birikimiyle bu hedefe yÃ¶nelik bir yapÄ± oluÅŸturmak iÃ§in yol haritasÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu bilgilere yer verildi:

"Yolcu konforu ve gÃ¼venliÄŸini arttÄ±rmayÄ±, insan kaynaÄŸÄ± ve hat optimizasyonunu saÄŸlamayÄ± amaÃ§layan bu modern sistem, yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi sadece otobÃ¼slerin iÅŸletmesini dÃ¼zenleyen deÄŸil, tÃ¼m toplu ulaÅŸÄ±m unsurlarÄ±nÄ±n dahil olacaÄŸÄ± entegre bir ulaÅŸÄ±m planÄ±dÄ±r. DÃ¼nyadan Ã¶rneklerin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, Ä°stanbul'da uluslararasÄ± standartlarda bir model oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde devam etmektedir. MetrobÃ¼s, tÃ¼nel ve tramvayda iÅŸletmeciliÄŸi sÃ¼rdÃ¼rmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len Ä°ETT'nin, planlama, koordinasyon, denetim ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k fonksiyonlarÄ±na odaklanmasÄ±, bu ÅŸekilde TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyadaki diÄŸer toplu ulaÅŸÄ±m otoritelerine danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmasÄ± amaÃ§lanmaktadÄ±r. Ä°ETT'nin 'tarih olmasÄ±' deÄŸil, tam aksine gÃ¼Ã§lendirilerek toplu ulaÅŸÄ±mÄ±n merkezinde bir Ã¼st kurum olarak konumlandÄ±rÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusudur.

Nitekim, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi baÄŸlÄ± kuruluÅŸu olan Ä°ETT, kendisine verilen her gÃ¶revi tarihine, sorumluluk bilincine, kuruma ve hizmet verdiÄŸi halkÄ±na saygÄ±sÄ± gereÄŸi en iyi ÅŸekilde icra etmekle mÃ¼kelleftir. SÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi verme amacÄ±yla ve iyi niyetle Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisinin bir komisyonuna yapÄ±lan sunumun, iÃ§eriÄŸinden Ã§ok farklÄ±, taraflÄ± ve dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla kamuoyuna yansÄ±tÄ±lmasÄ± konusundaki endiÅŸe ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼zÃ¼ saygÄ±deÄŸer halkÄ±mÄ±zÄ±n takdirlerine bÄ±rakÄ±yoruz."