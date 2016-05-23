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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:54, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Politika
14:24, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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MHP Afyonkarahisar teÅŸkilatÄ± feshedildi
MHP Afyonkarahisar teÅŸkilatÄ± feshedildi

MHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar teÅŸkilatÄ±nÄ± faks aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla feshetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Afyonkarahisar il yÃ¶netimi, Genel Merkez tarafÄ±ndan feshedildi.

MHP Genel Merkezi'nden dÃ¼n akÅŸam Afyonkarahisar Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilen faksla Ä°l BaÅŸkanÄ± RaÅŸit Demirel gÃ¶revden alÄ±nÄ±p, yÃ¶netim kurulunun feshedildiÄŸi belirtildi.



Ä°lgili Konular MHP
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