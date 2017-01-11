Etkili kar ve soÄŸuk, Ankara trafiÄŸini zora soktu

Ankara'da etkili olan sulu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk, ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkiledi. VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin ihbar sayÄ±sÄ± 168'i buldu.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, dÃ¼n sabah 08.00'den bu sabah 08.00'e kadar 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan 168 ihbarÄ±n 85'ine trafik ekipleri mÃ¼dahale etti. DiÄŸer kazalarda ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler kendi aralarÄ±nda kaza tespit tutanaÄŸÄ± dÃ¼zenledi.
Ekiplerin mÃ¼dahale ettiÄŸi 85 kazadan 17'si yaralanmayla sonuÃ§landÄ±. Bu kazalarda yaralanan 21 kiÅŸi hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Kazalara yaklaÅŸÄ±k 200 araÃ§ karÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin, 832 aracÄ± ve 3 bin personeliyle gece gÃ¼ndÃ¼z verdiÄŸi karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, baÅŸkentte sabaha kadar yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k devam eden yaÄŸÄ±ÅŸ, tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±. Gece boyunca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara raÄŸmen sulu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yerlere dÃ¶kÃ¼len tuzlarÄ±n akmasÄ±na neden oldu. Yollarda tuz kalmayÄ±nca, sabah 06.00'dan itibaren oluÅŸan don ve gizli buzlanma baÅŸkent trafiÄŸini aksattÄ±.
Sabah saatlerinde oluÅŸan buzlanmaya karÅŸÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 832 araÃ§ ve Ã§ok sayÄ±da personeliyle mÃ¼cadeleyi hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalara raÄŸmen, yollarda oluÅŸan gizli buzlanma Ã§ok sayÄ±da trafik kazasÄ±nÄ± da beraberinde getirdi.
Â
BalÄ±kesirâ€™in Edremit ilÃ§esinde, ÅŸiddetli lodos nedeniyle AkÃ§ay sahilindeki limanda demirli 17 metrelik restoran gemi, sahibi iÃ§indeyken parÃ§alandÄ±
YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Ã¶ÄŸrenim kredisi ve burs almak istemeyen Ã¶ÄŸrencileri kuruma dilekÃ§e ile baÅŸvurma kÃ¼lfetinden kurtararak burs ve krediden vazgeÃ§me iÅŸlemlerini de "e-devlet" sistemine taÅŸÄ±dÄ±
Tamamlanan milli piyade tÃ¼feklerinin ilk kÄ±smÄ± TSK'ya teslim edildi
Ankara'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk, ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkiledi. VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin ihbar sayÄ±sÄ± 168'i buldu
MHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar teÅŸkilatÄ±nÄ± faks aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla feshetti
Ä°ETT bugÃ¼n medyada yer alan Ã¶zelleÅŸtirme iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BÃ¶cek davasÄ±nda 12 sanÄ±k arasÄ±ndaki eski TÃœBÄ°TAK BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Palaz hakkÄ±nda, bu dava kapsamÄ±nda da yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret etti
BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, AtakÃ¶y 5. KÄ±sÄ±m'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fÄ±rtÄ±na dolayÄ±sÄ±yla cenaze namazÄ± kÄ±lanlarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ã¶kmesi olayÄ±yla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "9 bin 673 personel gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet gÃ¶revinden, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r" dedi
Ä°stanbulâ€™da yaklaÅŸÄ±k 5 gÃ¼ndÃ¼r devam eden soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sona ererken, sÄ±caklÄ±klar da artmaya baÅŸladÄ±. Kentte, cuma gÃ¼nÃ¼ ise yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerini "kÄ±ÅŸ gÃ¼neÅŸi"ne bÄ±rakmasÄ± bekleniyor.
Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k, BaÅŸika ile ilgili, "KampÄ±n amacÄ± Ã¶ncelikle bÃ¶lgenin DEAÅžâ€™tan temizlenmesidir. DEAÅž temizlendikten sonra oturup, deÄŸerlendireceÄŸiz. Konuyu dostane ÅŸekilde Ã§Ã¶zeceÄŸiz." dedi
FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi
Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, "(Rusya) Åžimdi bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±yorlar. SanÄ±yorum Ã¶ncelikli olarak iÅŸ adamlarÄ±na ve resmi heyetlere vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birtakÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nceler iÃ§indeler" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanÄ±k RÃ¼zgar Ã‡etin'i, "bilinÃ§li taksirle bir kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve bir kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±