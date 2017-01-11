14:37, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Etkili kar ve soÄŸuk, Ankara trafiÄŸini zora soktu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'da etkili olan sulu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk, ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkiledi. VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin ihbar sayÄ±sÄ± 168'i buldu.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, dÃ¼n sabah 08.00'den bu sabah 08.00'e kadar 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan 168 ihbarÄ±n 85'ine trafik ekipleri mÃ¼dahale etti. DiÄŸer kazalarda ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler kendi aralarÄ±nda kaza tespit tutanaÄŸÄ± dÃ¼zenledi.

Ekiplerin mÃ¼dahale ettiÄŸi 85 kazadan 17'si yaralanmayla sonuÃ§landÄ±. Bu kazalarda yaralanan 21 kiÅŸi hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kazalara yaklaÅŸÄ±k 200 araÃ§ karÄ±ÅŸtÄ±.

"SULU KAR, TUZLARIN AKMASINA YOL AÃ‡TI"

Ã–te yandan, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin, 832 aracÄ± ve 3 bin personeliyle gece gÃ¼ndÃ¼z verdiÄŸi karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da sÃ¼rÃ¼yor.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, baÅŸkentte sabaha kadar yer yer karla karÄ±ÅŸÄ±k devam eden yaÄŸÄ±ÅŸ, tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸrattÄ±. Gece boyunca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara raÄŸmen sulu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yerlere dÃ¶kÃ¼len tuzlarÄ±n akmasÄ±na neden oldu. Yollarda tuz kalmayÄ±nca, sabah 06.00'dan itibaren oluÅŸan don ve gizli buzlanma baÅŸkent trafiÄŸini aksattÄ±.

Sabah saatlerinde oluÅŸan buzlanmaya karÅŸÄ± BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi 832 araÃ§ ve Ã§ok sayÄ±da personeliyle mÃ¼cadeleyi hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalara raÄŸmen, yollarda oluÅŸan gizli buzlanma Ã§ok sayÄ±da trafik kazasÄ±nÄ± da beraberinde getirdi.

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