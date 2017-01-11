14:41, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Moskova S-400'Ã¼n korumasÄ±na girdi





Moskova yakÄ±nlarÄ±nda kurulan S-400 "Triumf" hava savunma fÃ¼ze sistemi devreye girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Moskova'nÄ±nÂ hava savunmasÄ±nÄ±Â gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in baÅŸkent yakÄ±nlarÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±lanÂ S-400 fÃ¼ze sistemininÂ devreye girdiÄŸini duyurdu. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Moskova ve merkez sanayi bÃ¶lgesinin hava gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla S-400 "Triumf" hava savunma fÃ¼ze sisteminin baÅŸkent yakÄ±nlarÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n devreye sokulduÄŸu belirtildi. Sistemin 400 kilometre menzile sahip olduÄŸu ve Moskova dahil 12 bÃ¶lgenin hava sahasÄ±nda etkili olacaÄŸÄ± ifade edildi. YÄ±l iÃ§erisinde Rus ordusuna 4 adet S-400 sistemi verileceÄŸi kaydedildi.

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