Çinli Alibaba’dan harita özrü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çinli e-ticaret devi Alibaba, Çin ve ABD arasındaki iş fırsatlarını gösteren haritasında iki ülkenin de bazı bölgelerinin eksik gösterilmesi nedeniyle özür diledi.
"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre, Alibaba, dün Twitter üzerinden yaptığı infografik paylaşımda Çin’den Tayvan ve Güney Çin Denizi adaları, ABD’den de Hawaii ve Alaska eyaletlerinin yer almaması üzerine özür dileyen bir açıklama yayımladı.
Alibaba Group, Çin’in sosyal medya paylaşım sitesi Weibo’daki resmi hesabında “Bu acemi hatadan dolayı içtenlikle özür dileriz. Bu hata için hiçbir bahane öne sürmüyoruz, hemen düzeltme yapacağız.” ifadelerini paylaştı.
Alibaba'nın kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Jack Ma, önceki gün ABD başkanı seçilen Donald Trump ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Alibaba'nın ABD’den bir milyon küçük şirketi e-ticaret platformuna entegre etmesi kararı alınmıştı.
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E-ticaret devi Alibabai sitesinde yayınlanan ve eksik bölgeler olan haritadan dolayı "Bu acemi hatadan dolayı içtenlikle özür dileriz. Bu hata için hiçbir bahane öne sürmüyoruz" açıklaması yaptı
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