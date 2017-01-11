14:50, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Burundi'de toplu mezar bulundu





Burundi Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Burundi'de bir inÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda toplu mezara rastlandÄ±. Ãœlkenin batÄ±sÄ±ndaki Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, AA muhabirine aÃ§Ä±klamasÄ±nda, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi. Nyakarerwa, kemik parÃ§alarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±na ve kimlere ait olduÄŸuna iliÅŸkin bilgi vermenin ÅŸimdilik mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise toplu mezarda, binlerce kiÅŸiye ait olabilecek sayÄ±da kemik parÃ§asÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ã–te yandan bÃ¶lge sakinleri bu mezarÄ±n Hutu ve Tutsi etnik gruplarÄ± arasÄ±nda kanlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1970'li yÄ±llardan kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruyor. AyrÄ±ca yetkililer, olay yerinde inceleme yapmalarÄ± amacÄ±yla uzman gÃ¶revlendirileceÄŸini de duyurdu. Ãœlkede 1972'de baÅŸlayan etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ã§oÄŸu Hutu olmak Ã¼zere 200 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Hutu mensubu eski Devlet BaÅŸkanÄ± Melchior Ndadaye'nin 1993'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan da yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã§oÄŸu Tutsi 300 binden fazla kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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