Burundi'de toplu mezar bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Burundi'de bir inÅŸaat alanÄ±ndaki kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda toplu mezara rastlandÄ±.
Ãœlkenin batÄ±sÄ±ndaki Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, AA muhabirine aÃ§Ä±klamasÄ±nda, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi.
Nyakarerwa, kemik parÃ§alarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±na ve kimlere ait olduÄŸuna iliÅŸkin bilgi vermenin ÅŸimdilik mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± ise toplu mezarda, binlerce kiÅŸiye ait olabilecek sayÄ±da kemik parÃ§asÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ã–te yandan bÃ¶lge sakinleri bu mezarÄ±n Hutu ve Tutsi etnik gruplarÄ± arasÄ±nda kanlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1970'li yÄ±llardan kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde duruyor.
AyrÄ±ca yetkililer, olay yerinde inceleme yapmalarÄ± amacÄ±yla uzman gÃ¶revlendirileceÄŸini de duyurdu.
Ãœlkede 1972'de baÅŸlayan etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle Ã§oÄŸu Hutu olmak Ã¼zere 200 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Hutu mensubu eski Devlet BaÅŸkanÄ± Melchior Ndadaye'nin 1993'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan da yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±nda Ã§oÄŸu Tutsi 300 binden fazla kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Akademisyen DedeoÄŸlu BaÄŸdat'Ä±n, Kandil ve Sincar'dan PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ciddiye almak gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya Mali'ye daha fazla asker gÃ¶ndermeyi kabul etti
Burundi Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi
E-ticaret devi Alibabai sitesinde yayÄ±nlanan ve eksik bÃ¶lgeler olan haritadan dolayÄ± "Bu acemi hatadan dolayÄ± iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r dileriz. Bu hata iÃ§in hiÃ§bir bahane Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Moskova yakÄ±nlarÄ±nda kurulan S-400 "Triumf" hava savunma fÃ¼ze sistemi devreye girdi
Ä°srail, Beytullahim kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi "Hinniye PÄ±narÄ±" ve Ã§evresini Filistinlilerin giriÅŸine kapattÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin etnik gruplarla mÃ¼cadele adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± 3 bin kiÅŸinin evini terk etmesine sebep oldu
Melbourne Belediyesi, Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± Ã¶ncesi kent merkezindeki evsizleri uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
ThaÃ§i ve Engel, Fransaâ€™ya Haradinajâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã‡in'in Yunnan eyaletinde azÄ±nlÄ±klara 14 yÄ±l Ã¼cretsiz eÄŸitim kararÄ± alÄ±ndÄ±
Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Anastasiadis arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸladÄ±
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼rk askerinin Musul operasyonu sonrasÄ± BaÅŸika'dan Ã§ekileceÄŸini sÃ¶yledi
Breivik, hÃ¼kÃ¼mete aÃ§tÄ±ÄŸÄ± insan haklarÄ± ihlali davasÄ±nÄ±n temyiz duruÅŸmasÄ±nda Nazi selamÄ± vererek duruÅŸma salonuna girdi
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti, Euro BÃ¶lgesiâ€™nin Almanya ve Ã§evresindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomiler ile, Fransa ve diÄŸer zayÄ±flarÄ±n oluÅŸturduÄŸu iki gruba bÃ¶lÃ¼nmesini Ã¶nerdi.