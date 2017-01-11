GÃ¼ncelleme: 23:25, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n maÄŸduru Ã§ocuklar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih yanlÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarda en az bin 400 Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) Yemen Temsilci Vekili Meritxell Relano, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Mart 2015'ten bu yana yaklaÅŸÄ±k bin 400 Ã§ocuÄŸun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 2 bin 400'den fazla Ã§ocuÄŸun da yaralandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi." dedi.

Relano, birÃ§ok bÃ¶lgede saÄŸlÄ±klÄ± veri elde etmenin zorluÄŸu nedeniyle gerÃ§ek sayÄ±larÄ±n belirtilenden Ã§ok daha yÃ¼ksek olma ihtimaline de dikkati Ã§ekti.

UNICEF yetkilisi ayrÄ±ca, Ã¼lkedeki savaÅŸ koÅŸullarÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 2 bin okulun kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini belirtti. Relano, Ã§atÄ±ÅŸmalarda kÄ±smen veya tamamen yÄ±kÄ±lanlarÄ±n yanÄ±nda savaÅŸ nedeniyle evlerini terk eden ailelerin yerleÅŸmesi ya da askeri amaÃ§la kullanÄ±lmasÄ± nedeniyle bu okullarda artÄ±k eÄŸitim verilemediÄŸini kaydetti.

UNICEF daha Ã¶nce Yemen'de yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 200 bin Ã§ocuÄŸun yetersiz beslenme sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 18 milyon kiÅŸinin de insani yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.

Yemen'de Mart 2015'ten bu yana devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle gÄ±da ve saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸma konusunda bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor.