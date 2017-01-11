Ä°nsanoÄŸlu 'yÄ±ldÄ±z tozu' taÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bilim adamlarÄ±, insanoÄŸlunun "yÄ±ldÄ±z tozu" taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair eski bir inanÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmayla destekledi.
Sloan Dijital GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ AraÅŸtÄ±rmalarÄ±nda (SDSS) gÃ¶revli bilim adamlarÄ±, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n atmosferlerindeki kimyasallarla ilgili bilgi edinmek amacÄ±yla New Mexico'da Apache Point GÃ¶zlemevi'ndeki teleskobu kullandÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda tayf Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ tekniÄŸiyle bir yÄ±ldÄ±zÄ±n her elementi ne miktarda iÃ§erdiÄŸini Ã¶lÃ§en bilim adamlarÄ±, yaÅŸam iÃ§in kilit Ã¶neme sahip karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sÃ¼lfÃ¼r elementlerinin hepsini iÃ§eren 150 binden fazla yÄ±ldÄ±zdan oluÅŸan bir katalog hazÄ±rladÄ±.
New Mexico Ãœniversitesinden Sten Hasselquist, teknik sayesinde ilk kez Samanyolu Galaksisi'nde elementlerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± inceleyebildiklerini belirterek, Ã¶lÃ§Ã¼m yaptÄ±klarÄ± elementlerin, insan vÃ¼cudunun kÃ¼tlesinin yÃ¼zde 97'sini oluÅŸturan atomlarÄ± iÃ§erdiÄŸini sÃ¶yledi.
Katalogda her bir yÄ±ldÄ±z iÃ§in yaklaÅŸÄ±k iki dÃ¼zine elementin miktarlarÄ± listeleniyor.
Ã‡alÄ±ÅŸmada, yaÅŸam iÃ§in gerekli her bir elementin mevcudiyetinin, galakside bulunduÄŸu bÃ¶lgeye gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterdiÄŸi de belirtildi.
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Bilim adamlarÄ±, insan vÃ¼cudunun kÃ¼tlesinin yÃ¼zde 97'sini oluÅŸturan atomlarÄ±n yÄ±ldÄ±z tozlarÄ±nda da bulunduÄŸunu bildirdi
Bilim adamlarÄ±, Ay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir tek Ã§arpÄ±ÅŸma sonucu oluÅŸtuÄŸuna dair geleneksel aÃ§Ä±klamaya karÅŸÄ± zaman iÃ§inde Ã§oklu Ã§arpÄ±ÅŸmalar sonucu oluÅŸtuÄŸunu iddia ediyor
Uzmanlar, beyin fonksiyonlarÄ±nÄ± iyi kullanmak, Ã¶zellikle bunama ve Alzheimer gibi hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in dil Ã¶ÄŸrenmenin Ã¶nemine sÃ¼rekli vurgu yapÄ±yor. Konuyla ilgili bir araÅŸtÄ±rma sonucu da Kanada'dan geldi.
Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Psikoteknik ve Psikomotor Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu, saÄŸ ve sol el kullanÄ±mÄ±nÄ±n meslek seÃ§imlerinde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi
GÃ–KTÃœRK-1 Uydusu'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rev alan TÃ¼rk mÃ¼hendisleri, uzay teknolojileri alanÄ±nda bir dizi buluÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi
Japon sigorta ÅŸirketi Fukoku Mutual, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'unu iÅŸten Ã§Ä±kararak yerine yapay zeka sistemini devreye sokacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
NASA, gÃ¼neÅŸ sisteminin erken oluÅŸum safhalarÄ±na dair bilgi toplamak Ã¼zere JÃ¼piter'in derinliklerindeki asteroid kuÅŸaÄŸÄ±na iki yeni keÅŸif aracÄ± gÃ¶nderecek
AmerikalÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, yÃ¼ksek iletkenliÄŸi sayesinde Ä±sÄ±tmaya gerek kalmadan kaÄŸÄ±t ve plastik gibi hassas malzemeler Ã¼zerine elektronik devre tasarÄ±mÄ±na imkan veren nano-tel Ã¼retmeyi baÅŸardÄ±
Ä°nsan sindirim sisteminde gizlenmiÅŸ "BaÄŸÄ±rsak askÄ±sÄ±" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen yeni bir organ keÅŸfedildi
Bu geceden itibaren bir hafta sÃ¼resince gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde Quadrantidler adlÄ± gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru gÃ¶rÃ¼lebilecek
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde kodlama ve algoritma konularÄ±nda eÄŸitim alan 40 Ã§ocuk "mentÃ¶r" diÄŸer Ã¶ÄŸrencileri eÄŸitiyor
Microsoftâ€™un kurucusu, milyarder iÅŸ adamÄ± Bill Gates, geleceÄŸin Ã¼Ã§ Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nda; fen, matematik ve ekonomi olduÄŸunu vurguladÄ±.
NASA, ekolojik deÄŸiÅŸimleri takip etmek amacÄ±yla kutuplardaki plankton seviyelerini tespit etmek iÃ§in gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duymaksÄ±zÄ±n lazer Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ± kullanarak bilgi toplayacak
TÃ¼rkiye'nin ilk milli zeka testini 2 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu hazÄ±rlayan Anadolu Ãœniversitesi ÃœstÃ¼n Yetenekliler EÄŸitimi Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Merkezi KoordinatÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. UÄŸur Sak, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla Ã¼lkeye milyonlarca dolar katma deÄŸer saÄŸladÄ±
Erciyes Ãœniversitesi Fen FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. GÃ¶khan HalÄ±cÄ±, kÄ±tada Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in ikinci kez davet aldÄ±
Astronomlar, Samanyolu Galaksisi yakÄ±nÄ±nda muhtemelen evrenin en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼per galaksi kÃ¼mesini keÅŸfetti.