GÃ¼ncelleme: 00:35, 12 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°nsanoÄŸlu 'yÄ±ldÄ±z tozu' taÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bilim adamlarÄ±, insanoÄŸlunun "yÄ±ldÄ±z tozu" taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair eski bir inanÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmayla destekledi.

Sloan Dijital GÃ¶kyÃ¼zÃ¼ AraÅŸtÄ±rmalarÄ±nda (SDSS) gÃ¶revli bilim adamlarÄ±, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n atmosferlerindeki kimyasallarla ilgili bilgi edinmek amacÄ±yla New Mexico'da Apache Point GÃ¶zlemevi'ndeki teleskobu kullandÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda tayf Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ tekniÄŸiyle bir yÄ±ldÄ±zÄ±n her elementi ne miktarda iÃ§erdiÄŸini Ã¶lÃ§en bilim adamlarÄ±, yaÅŸam iÃ§in kilit Ã¶neme sahip karbon, hidrojen, oksijen, fosfor ve sÃ¼lfÃ¼r elementlerinin hepsini iÃ§eren 150 binden fazla yÄ±ldÄ±zdan oluÅŸan bir katalog hazÄ±rladÄ±.

New Mexico Ãœniversitesinden Sten Hasselquist, teknik sayesinde ilk kez Samanyolu Galaksisi'nde elementlerin daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ± inceleyebildiklerini belirterek, Ã¶lÃ§Ã¼m yaptÄ±klarÄ± elementlerin, insan vÃ¼cudunun kÃ¼tlesinin yÃ¼zde 97'sini oluÅŸturan atomlarÄ± iÃ§erdiÄŸini sÃ¶yledi.

Katalogda her bir yÄ±ldÄ±z iÃ§in yaklaÅŸÄ±k iki dÃ¼zine elementin miktarlarÄ± listeleniyor.

Ã‡alÄ±ÅŸmada, yaÅŸam iÃ§in gerekli her bir elementin mevcudiyetinin, galakside bulunduÄŸu bÃ¶lgeye gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterdiÄŸi de belirtildi.

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