Almanya Mali'de asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Alman hÃ¼kÃ¼meti bugÃ¼n BM misyonunun bir parÃ§asÄ± olarak Mali'ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lan birlik sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya karar verdi.
BM'nin Mali misyonu (MINUSMA olarak da bilinir) geÃ§en yÄ±l bÃ¶lgedeki milislerce yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda 30'dan fazla asker kaybetmiÅŸti.
Alman kabinesi bugÃ¼n alÄ±nan kararla sÄ±nÄ±rdaki asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak 650 ila 1000 kiÅŸilik birliklerin yerleÅŸtirilmesi kararÄ± aldÄ±.
BÃ¶lgeye yaralÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± amacÄ±yla dÃ¶rt adet savaÅŸ helikopteri de konuÅŸlandÄ±rÄ±lacak.
Berlin'in, Mali'ye 1.000 asker gÃ¶nderme kararÄ± ile Almanya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yurtdÄ±ÅŸÄ±askeri varlÄ±ÄŸÄ± Mali'de olacak. BugÃ¼ne kadarki en bÃ¼yÃ¼k konuÅŸlandÄ±rmasÄ±, ÅŸu anda 890 civarÄ±nda Alman askerinin konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afganistan idi.
Kabine ayrÄ±ca Â kuzey Irak' ta gÃ¶rev yapan 150 Alman askerinin DEAÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rev sÃ¼resini de Ocak 2018 'e kadar uzattÄ±.
Â
Â
Akademisyen DedeoÄŸlu BaÄŸdat'Ä±n, Kandil ve Sincar'dan PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ciddiye almak gerektiÄŸini sÃ¶yledi
Almanya Mali'ye daha fazla asker gÃ¶ndermeyi kabul etti
Burundi Mwaro bÃ¶lgesi sorumlusu Jean Marie Nyakarerwa, eÄŸitim merkezinin inÅŸa edildiÄŸi arazideki kazÄ±larda iÅŸÃ§ilerin toplu mezar bulduÄŸunu bildirdi
E-ticaret devi Alibabai sitesinde yayÄ±nlanan ve eksik bÃ¶lgeler olan haritadan dolayÄ± "Bu acemi hatadan dolayÄ± iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r dileriz. Bu hata iÃ§in hiÃ§bir bahane Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Moskova yakÄ±nlarÄ±nda kurulan S-400 "Triumf" hava savunma fÃ¼ze sistemi devreye girdi
Ä°srail, Beytullahim kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki tarihi "Hinniye PÄ±narÄ±" ve Ã§evresini Filistinlilerin giriÅŸine kapattÄ±
Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin etnik gruplarla mÃ¼cadele adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ± 3 bin kiÅŸinin evini terk etmesine sebep oldu
Melbourne Belediyesi, Avustralya AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± Ã¶ncesi kent merkezindeki evsizleri uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
ThaÃ§i ve Engel, Fransaâ€™ya Haradinajâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ã‡in'in Yunnan eyaletinde azÄ±nlÄ±klara 14 yÄ±l Ã¼cretsiz eÄŸitim kararÄ± alÄ±ndÄ±
Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Anastasiadis arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸladÄ±
Irak'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi TÃ¼rk askerinin Musul operasyonu sonrasÄ± BaÅŸika'dan Ã§ekileceÄŸini sÃ¶yledi
Breivik, hÃ¼kÃ¼mete aÃ§tÄ±ÄŸÄ± insan haklarÄ± ihlali davasÄ±nÄ±n temyiz duruÅŸmasÄ±nda Nazi selamÄ± vererek duruÅŸma salonuna girdi
Pentagon yapay zekaya sahip insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) geliÅŸtirdi
Almanyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± parti, Euro BÃ¶lgesiâ€™nin Almanya ve Ã§evresindeki gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomiler ile, Fransa ve diÄŸer zayÄ±flarÄ±n oluÅŸturduÄŸu iki gruba bÃ¶lÃ¼nmesini Ã¶nerdi.