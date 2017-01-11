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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:54, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
14:59, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Almanya Mali'de asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor
Almanya Mali'de asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor

Almanya Mali'ye daha fazla asker gÃ¶ndermeyi kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Alman hÃ¼kÃ¼meti bugÃ¼n BM misyonunun bir parÃ§asÄ± olarak Mali'ye konuÅŸlandÄ±rÄ±lan birlik sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya karar verdi.

BM'nin Mali misyonu (MINUSMA olarak da bilinir) geÃ§en yÄ±l bÃ¶lgedeki milislerce yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larda 30'dan fazla asker kaybetmiÅŸti.

Alman kabinesi bugÃ¼n alÄ±nan kararla sÄ±nÄ±rdaki asker sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak 650 ila 1000 kiÅŸilik birliklerin yerleÅŸtirilmesi kararÄ± aldÄ±.

BÃ¶lgeye yaralÄ±larÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± amacÄ±yla dÃ¶rt adet savaÅŸ helikopteri de konuÅŸlandÄ±rÄ±lacak.

Berlin'in, Mali'ye 1.000 asker gÃ¶nderme kararÄ± ile Almanya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k yurtdÄ±ÅŸÄ±askeri varlÄ±ÄŸÄ± Mali'de olacak. BugÃ¼ne kadarki en bÃ¼yÃ¼k konuÅŸlandÄ±rmasÄ±, ÅŸu anda 890 civarÄ±nda Alman askerinin konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afganistan idi.

Kabine ayrÄ±ca Â kuzey Irak' ta gÃ¶rev yapan 150 Alman askerinin DEAÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda eÄŸitim gÃ¶rev sÃ¼resini de Ocak 2018 'e kadar uzattÄ±.

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Ä°lgili Konular Almanya Mali asker
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