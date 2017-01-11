15:23, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Milli Piyade TÃ¼feÄŸi TSK'ya teslim edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yerli ve milli imkanlarla geliÅŸtirilen, her tÃ¼rlÃ¼ arazi ve hava ÅŸartlarÄ±nda gÃ¶rev yapacak MPT-76'nÄ±n seri Ã¼retimi tamamlanan ilk partisi, dÃ¼zenlenen tÃ¶renle TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine teslim edildi.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Makina ve Kimya EndÃ¼strisi Kurumu (MKEK) Silah FabrikasÄ±'ndaki Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'nin (MPT-76) teslim tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, silahÄ±n yapÄ±mÄ±nda emeÄŸi olanlara teÅŸekkÃ¼rlerini sundu.

TÃ¼rkiye'nin dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ silahlÄ± kuvvetlerinden birine sahip olduÄŸunu ifade eden Bakan IÅŸÄ±k, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TSK'nÄ±n iÃ§ine sÄ±zan hain FETÃ–'nÃ¼n her tÃ¼rlÃ¼ TSK'yÄ± zayÄ±flatma faaliyetine raÄŸmen TSK, hamd olsun gÃ¼cÃ¼nden bir ÅŸey kaybetmedi. 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminden sonra bu yapÄ±yla ilgili TSK iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z temizlikten sonra TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimiz Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hale geldi. Bu nitelikli insan kaynaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼nyanÄ±n en iyi silahlarÄ±yla donatmak da bir vatan gÃ¶revidir. 14 yÄ±ldÄ±r, TSK'ya kendi yerli ve milli imkanlarla Ã¼retilen silahlarÄ±mÄ±zÄ± teslim etmek, bu noktada dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± minimize etmek iÃ§in gece-gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nda mÃ¼ttefiklerimizin ortaya koyduÄŸu tavÄ±r bizim her zaman mÃ¼mkÃ¼n olan en yÃ¼ksek yerlilik oranÄ±nda TSK'yÄ± donatmamÄ±zÄ±n gerekliliÄŸini ortaya koydu. Ã–zellikle 90'lÄ± yÄ±llarda terÃ¶rle mÃ¼cadelede ve son dÃ¶nemde bÃ¶lgesel olaylardan sonra bazÄ± Ã¼lkelerin TÃ¼rkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunmasÄ± aslÄ±nda ne kadar doÄŸru yolda olduÄŸumuzun bir gÃ¶stergesi."

"TÃœRKÄ°YE GIPTAYLA BAKILAN NOKTAYA GELDÄ°"

Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'nin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin gÃ¼venle kullanacaÄŸÄ± bir silah olduÄŸunu vurgulayan Bakan IÅŸÄ±k, TÃ¼rkiye'nin 14-15 yÄ±l Ã¶nce savunma sanayi alanÄ±nda yÃ¼zde 80 oranÄ±nda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olduÄŸunu belirtti.

Bu oranÄ± bugÃ¼n yÃ¼zde 40 seviyesine dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini vurgulayan IÅŸÄ±k, "Hedefimiz bu oranÄ± yÃ¼zde 20'lerin de altÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rmek. ArtÄ±k TÃ¼rkiye, baÅŸkasÄ±na bu noktada gÄ±ptayla bakan bir Ã¼lke deÄŸil, pek Ã§ok Ã¼lkenin kendisine gÄ±ptayla baktÄ±ÄŸÄ±, yani gÄ±ptayla bakÄ±lan bir noktaya geldi." ifadesini kullandÄ±.

MÄ°LLÄ° PÄ°YADE TÃœFEÄžÄ°, ORGENERAL Ã‡OLAK'A TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°

MKE Silah FabrikasÄ±'ndaki tÃ¶renle, TÃ¼rk mÃ¼hendislerince tasarlanan yerli Ã¼retim Milli Piyade TÃ¼feÄŸi (MPT-76), TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine teslim edildi.

Savunma Sanayi MÃ¼steÅŸarÄ± Ä°smail Demir, tÃ¶ren alanÄ±ndaki bir MPT-76'yÄ± Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak'a verdi.

Milli Piyade TÃ¼feÄŸi'ni teslim almaktan duyduÄŸu gururu ifade eden Orgeneral Ã‡olak, "MPT-76'nÄ±n Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± envanterine girmesiyle bir kuvvet Ã§arpanÄ± silah olarak bunu operasyonel faaliyetlerimizde ve plan gÃ¶revlerimizde kullanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± deÄŸerlendiriyoruz." diye konuÅŸtu.

BAKAN IÅžIK VE ORGENERAL Ã‡OLAK'TAN MPT-76 Ä°LE ATIÅž

TÃ¶renin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k ve Orgeneral Ã‡olak, binadaki atÄ±ÅŸ poligonuna gitti. Milli Piyade TÃ¼feÄŸi ile ilk olarak Bakan IÅŸÄ±k, atÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi.

IÅŸÄ±k, 5 atÄ±ÅŸta da hedefi tam isabetle vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ã‡olak ile hedef kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± inceledi. Orgeneral Ã‡olak, Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k'Ä±n atÄ±ÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik, "VuruÅŸ istikrarÄ±nÄ±z Ã§ok gÃ¼zel" ifadesini kullandÄ±.

Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Ã‡olak da yaptÄ±ÄŸÄ± 5 atÄ±ÅŸla hedefi tam isabetle vurdu.