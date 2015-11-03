15:26, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Burs ve krediden vazgeÃ§me iÅŸlemi "e-devlet"e aktarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), Ã¶ÄŸrenim kredisi ile burs almak istemeyen Ã¶ÄŸrencilerin burs ve krediden vazgeÃ§me iÅŸlemleri "e-devlet" sistemine aktarÄ±ldÄ±.

KYK'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yurt, kredi ve burs baÅŸvurularÄ±nÄ±, kayÄ±t iÅŸlemlerinin tamamÄ±nÄ± ve kredi geri Ã¶deme ile erteleme iÅŸlemlerini e-devlet sistemine aktaran kurum, bÃ¼rokrasi ile kÄ±rtasiyeciliÄŸi ortadan kaldÄ±ran faaliyetlerine bir yenisini ekledi.

KYK, Ã¶ÄŸrenim kredisi ve burs almak istemeyen Ã¶ÄŸrencileri kuruma dilekÃ§e ile baÅŸvurma kÃ¼lfetinden kurtararak, burs ve krediden vazgeÃ§me iÅŸlemlerini e-devlet sistemine taÅŸÄ±dÄ±.

Kredi ve Yurtlar Kurumundan Ã¶ÄŸrenim kredisi ve burs alan Ã¶ÄŸrenciler, bunu sona erdirmek istediklerinde "www.turkiye.gov.tr" adresinden kendi e-devlet ÅŸifreleri ile kurum linkine ulaÅŸarak kredi ile burslarÄ±nÄ±n iptal iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.