DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyaretinin, bÃ¶lgede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yeni dengelerin oluÅŸmasÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.
Galatasaray Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Beril DedeoÄŸlu Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi'nin, Irak topraklarÄ±nda PKK'nÄ±n bulunmasÄ±na izin vermeyecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n son derece olumlu bir baÅŸlangÄ±Ã§ olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m bÃ¶lge Ã¼lkelerinin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ä±srarla savunuyor olmasÄ± ve muhtemelen de bu konuda inandÄ±rÄ±cÄ± olmaya baÅŸlamasÄ±nÄ±n, yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n zeminini oluÅŸturduÄŸunu ifade eden DedeoÄŸlu, birkaÃ§ ay Ã¶ncesine kadar TÃ¼rkiye'yi savaÅŸla tehdit etmesine raÄŸmen son gÃ¼nlerde yenilenen konjonktÃ¼r gereÄŸi BaÄŸdat'Ä±n, Kandil ve Sincar'dan PKK'yÄ± temizleyeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ciddiye almak gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Åžartlar deÄŸiÅŸtiÄŸi iÃ§in bu beyana gÃ¼venmek gerektiÄŸini dile getiren DedeoÄŸlu, "AyrÄ±ca belki de sÃ¶z konusu amacÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmesi iÃ§in Ä°badi'ye yardÄ±m etmek, hatta Ä°badi'nin iktidarda kalmasÄ± iÃ§in de her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermek de gerekebilir. Ancak ihtiyat hiÃ§ elden bÄ±rakÄ±lmamalÄ± tabii." diye konuÅŸtu.
Prof. Dr. DedeoÄŸlu, TÃ¼rkiye-Irak yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ±n Ä°ran tarafÄ±ndan olumlu karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ran bu anlaÅŸmaya en azÄ±ndan Ã§ok soÄŸuk olmayabilir. Zira mÃ¼zakere ve uzlaÅŸma zemini her kesimin bir adÄ±m geri Ã§ekilmesiyle saÄŸlanacak. Esed'in bir sÃ¼re daha iktidarda kalmasÄ±na TÃ¼rkiye, Ä°badi'nin TÃ¼rkiye ile normalleÅŸmesine de Ä°ran razÄ± olacak gibi. Ä°badi bu dengeyi koruyabildiÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de baÅŸarÄ±lÄ± kabul edilecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DedeoÄŸlu, "Ä°ran ve Irak aÃ§Ä±sÄ±ndan PKK, semptomlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan konjonktÃ¼rel bir araÃ§. EÄŸer bÃ¶lgede yeni dengeler kuruluyor ise PKK Ã¼zerinden yapÄ±lan siyaset de deÄŸiÅŸecek demektir." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°stanbul KÃ¼ltÃ¼r Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Hasan KÃ¶ni ise BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "Ã‡evremizde tekrar bizimle dost olan devletler yaratacaÄŸÄ±z" sÃ¶zlerini hatÄ±rlatarak, Suriye'de Halep krizine Ã§Ã¶zÃ¼m bulan TÃ¼rkiye'nin, bu kez Irak konusunu Ã§Ã¶zmeye karar verdiÄŸini sÃ¶yledi.
Prof. Dr. KÃ¶ni, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"TÃ¼rkiye, ÅŸÃ¶yle bir de avantaj saÄŸladÄ±. Sincar'a mÃ¼dahale edip orada ABD ile kapÄ±ÅŸacaÄŸÄ± yerde bu olayÄ±n temizlenmesini PeÅŸmerge ve Irak gÃ¼Ã§lerine bÄ±raktÄ±. TÃ¼rkiye'nin burada dolaylÄ± gÃ¼Ã§ kullanmasÄ± Ã§ok akÄ±llÄ±ca bir hareket oldu. BÃ¶ylece bir yandan Suriyeâ€™de bir yandan Irakâ€™ta kendi gÃ¼cÃ¼nÃ¼ daÄŸÄ±tmamÄ±ÅŸ oldu. Musul konusunda da Irakâ€™Ä±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmasÄ± ve durum dÃ¼zeldiÄŸinde askerlerini Ã§ekeceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± iliÅŸkileri farklÄ± bir zemine taÅŸÄ±dÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ABD de artÄ±k Irakâ€™ta Ã§Ã¶zÃ¼m istiyor. BÃ¶ylece TÃ¼rkiye, Irak'ta ABD'yi karÅŸÄ±sÄ±na almadÄ±. TÃ¼rkiye'nin, 'BaÅŸika'dan askerlerimi Ã§ekeceÄŸim' aÃ§Ä±klamasÄ± Sincar olayÄ±nÄ± Irak ordusuna ve PeÅŸmerge'ye yÄ±kmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Zaten Barzani de PeÅŸmerge de bÃ¶lgede kendi dÄ±ÅŸÄ±nda bir gÃ¼cÃ¼n yuvalanmasÄ±ndan hoÅŸlanmÄ±yor. Barzani, Sincar'da deÄŸil ama kendi bÃ¶lgesinde durumunu daha saÄŸlamlaÅŸtÄ±racak Ã¼st bir otonom yapÄ± istiyor."
Prof. Dr. KÃ¶ni, Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badiâ€™nin PKK ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede yeni oluÅŸumlarÄ±n sinyali olabileceÄŸini savundu.
TÃ¼rkiye-Irak yakÄ±nlaÅŸmasÄ± ile BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°badiâ€™nin PKK ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n, bÃ¶lgede Ã¼Ã§lÃ¼ bir yapÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n sinyali olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten KÃ¶ni, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:
"Irak'takine benzeyen bir Ã¼Ã§lÃ¼ yapÄ± burada da oluÅŸabilir mi? SÃ¼nni, KÃ¼rt ve biraz daha aÅŸaÄŸÄ±da Alevilerin olduÄŸu otonom bir yapÄ± mÃ¼mkÃ¼n olabilir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. EÄŸer bÃ¶yle bir yapÄ± oluÅŸursa bÃ¶lgedeki sorun tekrar yukarÄ± kayabilir. Suriye ve Irak'taki olaylar Ä°srail-Filistin, ÃœrdÃ¼n-LÃ¼bnan geri dÃ¶nebilir. Biliyorsunuz BatÄ± ve Amerika, Filistin-Ä°srail sorununu Ã§Ã¶zemediÄŸi iÃ§in bu Ã¶rgÃ¼tler yukarÄ± doÄŸru yanÄ± Irak, Suriye ve TÃ¼rkiye'ye itti. Ä°srail-Filistin sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lmediÄŸi iÃ§in tekrar aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru kayacak. Åžimdi bÃ¼tÃ¼n korkumuz Filistin-Ä°srail sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lmediÄŸi iÃ§in ve bu yapÄ±lanmalarÄ±n aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru kaymasÄ± ile o bÃ¶lgede baÅŸlayacak yeni sorunlar."
Kaynak: AA
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