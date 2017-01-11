Lodos 17 metrelik gemiyi parçaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetli lodos, Akçay sahilindeki limanda demirli 17 metrelik restoran geminin sahibi içindeyken parçalanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, bir anda başlayan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, Akçay iskelesinde demirli, yıllardır balık restoranı olarak hizmet veren Nermin-1 isimli gemiyi kıyıya itti. Gemi, dakikalar içinde karaya ve beton iskeleye vurarak tamamen parçalandı.
Geminin sahibi Nedim Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay esnasında gemide olduğunu ve canını zor kurtardığını söyledi. Güçlü, "Teknenin içindeyken hava birden poyrazdan lodosa döndü. 15 dakikanın içinde gemiyi alıp, verdi. Geminin ipleri koptu ve karaya vurmaya başladı. Geminin motoru da çalıştı ama fayda etmedi. Yaklaşık yarım saatte gemi ikiye bölünüp tamamen parçalandı. Bana 125 bin liraya mal olan gemide balık ekmek satıyordum.” dedi.
Öte yandan, denizden toplanan gemi parçaları karaya çıkartıldı. Enkazı belediye görevlilerince bulunduğu yerden kaldırılan geminin hasar gören motoru ise vinç yardımıyla alınarak, sanayiye götürüldü.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle Akçay sahilindeki limanda demirli 17 metrelik restoran gemi, sahibi içindeyken parçalandı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, öğrenim kredisi ve burs almak istemeyen öğrencileri kuruma dilekçe ile başvurma külfetinden kurtararak burs ve krediden vazgeçme işlemlerini de "e-devlet" sistemine taşıdı
Tamamlanan milli piyade tüfeklerinin ilk kısmı TSK'ya teslim edildi
Ankara'da etkili olan kar yağışı ve soğuk, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar tarafından 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan trafik kazalarına ilişkin ihbar sayısı 168'i buldu
MHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar teşkilatını faks aracılığıyla feshetti
İETT bugün medyada yer alan özelleştirme iddialarının doğru olmadığını açıkladı
Böcek davasında 12 sanık arasındaki eski TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Palaz hakkında, bu dava kapsamında da yakalama kararı çıkarılması kararlaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataköy 5. Kısım'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılanların üzerine çökmesi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı
Sağlık Bakanı Akdağ, "9 bin 673 personel görevden uzaklaştırıldı. Bunlardan 6 bin 315'i memuriyet görevinden, kamu görevinden çıkarılmış durumdadır" dedi
İstanbul’da yaklaşık 5 gündür devam eden soğuk hava ve kar yağışı sona ererken, sıcaklıklar da artmaya başladı. Kentte, cuma günü ise yağışların yerini "kış güneşi"ne bırakması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Işık, Başika ile ilgili, "Kampın amacı öncelikle bölgenin DEAŞ’tan temizlenmesidir. DEAŞ temizlendikten sonra oturup, değerlendireceğiz. Konuyu dostane şekilde çözeceğiz." dedi
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi
Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "(Rusya) Şimdi bir çalışma yapıyorlar. Sanıyorum öncelikli olarak iş adamlarına ve resmi heyetlere vizelerin kaldırılması gibi birtakım düşünceler içindeler" açıklaması yaptı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, sanık Rüzgar Çetin'i, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı