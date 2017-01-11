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Lodos 17 metrelik gemiyi parçaladı
Lodos 17 metrelik gemiyi parçaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, şiddetli lodos nedeniyle Akçay sahilindeki limanda demirli 17 metrelik restoran gemi, sahibi içindeyken parçalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetli lodos, Akçay sahilindeki limanda demirli 17 metrelik restoran geminin sahibi içindeyken parçalanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, bir anda başlayan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, Akçay iskelesinde demirli, yıllardır balık restoranı olarak hizmet veren Nermin-1 isimli gemiyi kıyıya itti. Gemi, dakikalar içinde karaya ve beton iskeleye vurarak tamamen parçalandı.

Geminin sahibi Nedim Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay esnasında gemide olduğunu ve canını zor kurtardığını söyledi. Güçlü, "Teknenin içindeyken hava birden poyrazdan lodosa döndü. 15 dakikanın içinde gemiyi alıp, verdi. Geminin ipleri koptu ve karaya vurmaya başladı. Geminin motoru da çalıştı ama fayda etmedi. Yaklaşık yarım saatte gemi ikiye bölünüp tamamen parçalandı. Bana 125 bin liraya mal olan gemide balık ekmek satıyordum.” dedi.

Öte yandan, denizden toplanan gemi parçaları karaya çıkartıldı. Enkazı belediye görevlilerince bulunduğu yerden kaldırılan geminin hasar gören motoru ise vinç yardımıyla alınarak, sanayiye götürüldü.



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