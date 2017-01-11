GÃ¼ncelleme: 15:55, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan ve YÄ±ldÄ±rÄ±m iki saat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, 2 saat 10 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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