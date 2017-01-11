16:15, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±





Ä°stanbul'da yaÄŸmurun, yarÄ±n sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da bu gece beklenen yaÄŸmurun, yarÄ±n sabah karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde ise kara dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'da bu gece yaÄŸmur beklendiÄŸi belirtildi. YaÄŸmurun, yarÄ±n sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi, ardÄ±ndan tekrar yaÄŸmura dÃ¶nerek yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra etkisini kaybedeceÄŸi ifade edildi. Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesi'nin gÃ¼neyindeki Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yÃ¼ksek miktardaki kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur beklendiÄŸinden, Ã¶zellikle Ã§atÄ±larda kar yÃ¼kÃ¼nÃ¼n artabileceÄŸine, kar erimeleri olabileceÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± istendi.

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