Ä°stanbul iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul'da bu gece beklenen yaÄŸmurun, yarÄ±n sabah karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde ise kara dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi bildirildi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'da bu gece yaÄŸmur beklendiÄŸi belirtildi. YaÄŸmurun, yarÄ±n sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi, ardÄ±ndan tekrar yaÄŸmura dÃ¶nerek yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra etkisini kaybedeceÄŸi ifade edildi.
Ä°stanbul ve Marmara BÃ¶lgesi'nin gÃ¼neyindeki Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yÃ¼ksek miktardaki kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur beklendiÄŸinden, Ã¶zellikle Ã§atÄ±larda kar yÃ¼kÃ¼nÃ¼n artabileceÄŸine, kar erimeleri olabileceÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± istendi.
ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MuÄŸla YataÄŸan ilÃ§esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasÄ±nda 19 kiÅŸi yaralandÄ±
OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin metroya bindiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Kandahar'da valilik misafirhanesine dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle lanetledi
Ã‡Ä±nar ilÃ§esindeki operasyonda, Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Hatay'daki 2 bin 500 Suriyeli aileye hijyen, mutfak ve bebek malzemesi yardÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da yaÄŸmurun, yarÄ±n sabah saatlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura, kentin yÃ¼ksek kesimlerinde kara dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi tahmin ediliyor
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti
BalÄ±kesirâ€™in Edremit ilÃ§esinde, ÅŸiddetli lodos nedeniyle AkÃ§ay sahilindeki limanda demirli 17 metrelik restoran gemi, sahibi iÃ§indeyken parÃ§alandÄ±
YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Ã¶ÄŸrenim kredisi ve burs almak istemeyen Ã¶ÄŸrencileri kuruma dilekÃ§e ile baÅŸvurma kÃ¼lfetinden kurtararak burs ve krediden vazgeÃ§me iÅŸlemlerini de "e-devlet" sistemine taÅŸÄ±dÄ±
Tamamlanan milli piyade tÃ¼feklerinin ilk kÄ±smÄ± TSK'ya teslim edildi
Ankara'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk, ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkiledi. VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin ihbar sayÄ±sÄ± 168'i buldu
MHP Genel Merkezi, Afyonkarahisar teÅŸkilatÄ±nÄ± faks aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla feshetti
Ä°ETT bugÃ¼n medyada yer alan Ã¶zelleÅŸtirme iddialarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
BÃ¶cek davasÄ±nda 12 sanÄ±k arasÄ±ndaki eski TÃœBÄ°TAK BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Palaz hakkÄ±nda, bu dava kapsamÄ±nda da yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ziyaret etti