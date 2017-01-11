BM'den TÃ¼rkiye'deki Suriyelilere yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Ã¼lkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§arak Hatay'a sÄ±ÄŸÄ±nan 2 bin 500 Suriyeli aileye TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hijyen, mutfak ve bebek malzemesi yardÄ±mÄ±nda bulundu.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla daÄŸÄ±tÄ±lan yardÄ±m paketlerinin iÃ§erisinde ÅŸampuan, sabun, krem, Ã§ocuk bezi, hijyen pedi, Ä±slak mendil, diÅŸ fÄ±rÃ§asÄ±, diÅŸ macunu, tava, tencere, tabak, Ã§atal ve kaÅŸÄ±k yer aldÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Antakya Åžubesi Genel Hizmet YÃ¶neticisi Mustafa Alp, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, il genelinde kendi imkanlarÄ±yla kiraladÄ±klarÄ± evlerde kalan ihtiyaÃ§ sahibi Suriyeli ailelere yÃ¶nelik yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtti.
Ã‡eÅŸitli yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ile beraber Suriyelilere yardÄ±m yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Alp, "2 bin 500 Suriyeli aileye bebek, hijyen malzemesinin yanÄ± sÄ±ra iÃ§erisinde tencere, tava ve tabaklarÄ±n bulunduÄŸu yardÄ±m paketleri daÄŸÄ±tÄ±yoruz. AyrÄ±ca her aileye iki battaniye veriyoruz.'' diye konuÅŸtu.
Alp, yardÄ±mlarÄ±n belirlenen ihtiyaÃ§lar doÄŸrultusunda devam edeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
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