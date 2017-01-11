16:27, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Almanya'ya giren sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± azaldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Thomas de Maiziere, bugÃ¼n Berlin'de Federal GÃ¶Ã§ ve MÃ¼lteci Dairesi (BAMF) BaÅŸkanÄ± Frank-JÃ¼rgen Weise ile dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 2015 yÄ±lÄ±nda 890 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n Ã¼lkeye geldiÄŸini anÄ±msattÄ±.

"2016 yÄ±lÄ±nda ise Almanyaâ€™ya 280 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± geldi." diyen Maiziere, bu sayÄ±nÄ±n, geÃ§en yÄ±lÄ±n ilk Ã¼Ã§ ayÄ±nda Ã¼lkeye gelen yÃ¼ksek sayÄ±daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± da iÃ§erdiÄŸini belirtti.

Maiziere, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda varÄ±lan AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±yla Balkan gÃ¼zergahÄ±nÄ±n kapandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, bunun Alman hÃ¼kÃ¼metinin ve ABâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemlerin baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸini ifade etti.

Ä°LTÄ°CA TALEBÄ°NDE BULUNANLARIN SAYISI ARTTI

GeÃ§en yÄ±l Almanya'ya gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re azalmasÄ±na raÄŸmen iltica talebinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Maiziere, bunun Ã¼lkeye gelenlerin daha sonra iltica talebinde bulunmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

GeÃ§en yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 55 bin kiÅŸinin gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸinin de sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸine iÅŸaret eden Maiziere, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bir ÅŸekilde Ã¼lkelerine dÃ¶nenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 2014â€™te 13 bin, 2015â€™te de 35 bin olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

EN Ã‡OK SIÄžINMACI SURÄ°YE'DEN

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Almanyaâ€™ya sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n 89 binin Suriyeâ€™den geldiÄŸi, bu Ã¼lkeyi 48 binle Afganistan, 45 binle Irak, 13 binle Ä°ran ve 12 binle Eritreâ€™nin takip ettiÄŸi belirtildi.