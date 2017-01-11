Ä°ranlÄ± hacÄ±larÄ±n akÄ±beti belirsizliÄŸini koruyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Hac ve Ziyaret Ä°ÅŸleri Temsilcisi Ali Gazi Asker, Suudi Arabistan'Ä±n daveti Ã¼zerine hac ziyaretiyle ilgili sorunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Ä°ran'dan bir heyetin bu Ã¼lkeye gideceÄŸini belirterek, "Bizim iÃ§in koÅŸullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacaÄŸÄ±z." dedi.
Ä°ran'Ä±n resmi ajansÄ± IRNA'nÄ±n haberine gÃ¶re Asker, "Suudi Arabistan'Ä±n Ã¼lkemizi hacca davet etmesine karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmak Ã¼zere Ä°ran'dan bir heyet 23 Åžubat'ta Suudi Arabistan'a gidecek." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Suudi Arabistan'a gidecek heyetin Tahran yÃ¶netiminin konuya yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± aktaracaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Asker, bu seneki hac ziyaretiyle ilgili Ä°ran iÃ§in hiÃ§bir ÅŸeyin belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Asker, "Bizim iÃ§in koÅŸullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacaÄŸÄ±z. Sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lmelidir." ifadelerini kullandÄ±.
Kutsal topraklarda iki yÄ±l Ã¶nceki hac ibadetinde Mina'da ÅŸeytan taÅŸlama sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan izdihamda Suudi ArabistanlÄ± yetkililere gÃ¶re, 769 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Tahran ise hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 464'Ã¼nÃ¼n Ä°ran vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve Riyad yÃ¶netimini hacÄ±larÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlayamamakla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±.
Suudi Arabistan'da Ocak 2016'da Ã¶nde gelen Åžii din adamlarÄ±ndan Åžeyh Nemr BakÄ±r En-Nemr'in idam edilmesinin ardÄ±ndan Tahran'daki protesto gÃ¶sterilerinde Suudi Arabistan'Ä±n Tahran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin ateÅŸe verilmesi de iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkileri kopma noktasÄ±na getirmiÅŸti.
Tahran ile Riyad arasÄ±ndaki gerginlik nedeniyle geÃ§en yÄ±l sadece yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Ä°ranlÄ±lardan bir kÄ±smÄ± hac gÃ¶revini yerine getirmek Ã¼zere Suudi Arabistan'a gitmiÅŸti.
Gazze'de elektrik ÅŸirketlerinin Ã¶dediÄŸi vergilerdeki artÄ±ÅŸ ve Ä°srail ile MÄ±sÄ±r'dan gelen nakil hatlarÄ±ndaki arÄ±zalar sonucu kriz bÃ¼yÃ¼yor
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Ä°ran Lideri Hamaney'in Hac ve Ziyaret Ä°ÅŸleri Temsilcisi Asker, "Bizim iÃ§in koÅŸullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacaÄŸÄ±z. Sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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