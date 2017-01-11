DiyarbakÄ±r'da kaÃ§ak silah operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡Ä±nar ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Ã‡Ä±nar ilÃ§esi AlancÄ±k kÃ¶yÃ¼nde, silah ve mÃ¼himmat bulundurduÄŸu deÄŸerlendirilen ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±slara ait ev ve eklentilerinde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
KÃ¶ydeki 5 ayrÄ± noktada yapÄ±lan aramada, 2 G-1 piyade tÃ¼feÄŸi, 2 piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼, 39 fiÅŸek, tabanca, tabanca ÅŸarjÃ¶rÃ¼, tabanca fiÅŸeÄŸi, ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi ve 163 boÅŸ kovan ele geÃ§irildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, olayla ilgili adli iÅŸlemlere baÅŸlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgemizde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalara artan bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.
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