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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:58, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
KÄ±brÄ±s
GÃ¼ncelleme: 16:56, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s iÃ§in tam destek
Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s iÃ§in tam destek

KÄ±brÄ±s'Ä±n garantÃ¶r Ã¼lkelerinden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerin bir fÄ±rsat olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu ve bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in ellerinden gelen tÃ¼m desteÄŸi vereceÄŸini bildirdi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde son aylarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyan garantÃ¶r Ã¼lke Ä°ngiltere, adada taraflarÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi "cesur liderliÄŸin" Ã¶nemini vurguladÄ±.

KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n sadece ada halkÄ±na deÄŸil, bÃ¶lgeye de yarar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, mevcut gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere tam destek verdiklerini belirtti.

Taraflara "yapÄ±cÄ± ve esnek" olmalarÄ± tavsiyesinde bulunan BaÅŸbakanlÄ±k, bÃ¶ylece bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±labileceÄŸini kaydetti. Kaynaklar, mevcut gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu ve Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin elinden gelen desteÄŸi vereceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

MAY'Ä°N TÃœRKÄ°YE ZÄ°YARETÄ°

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in bu ay sonunda planlanan TÃ¼rkiye ziyareti konusunda ise BaÅŸbakanlÄ±k, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi birÃ§ok konuda Ä°ngiltere'nin Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti.



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