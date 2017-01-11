Ä°ngiltere'den KÄ±brÄ±s iÃ§in tam destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu ve bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in ellerinden gelen tÃ¼m desteÄŸi vereceÄŸini bildirdi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, KÄ±brÄ±s gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde son aylarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyan garantÃ¶r Ã¼lke Ä°ngiltere, adada taraflarÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi "cesur liderliÄŸin" Ã¶nemini vurguladÄ±.
KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n sadece ada halkÄ±na deÄŸil, bÃ¶lgeye de yarar saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±, mevcut gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere tam destek verdiklerini belirtti.
Taraflara "yapÄ±cÄ± ve esnek" olmalarÄ± tavsiyesinde bulunan BaÅŸbakanlÄ±k, bÃ¶ylece bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸÄ±labileceÄŸini kaydetti. Kaynaklar, mevcut gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in Ã¶nemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu ve Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin elinden gelen desteÄŸi vereceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
MAY'Ä°N TÃœRKÄ°YE ZÄ°YARETÄ°
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in bu ay sonunda planlanan TÃ¼rkiye ziyareti konusunda ise BaÅŸbakanlÄ±k, TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele gibi birÃ§ok konuda Ä°ngiltere'nin Ã¶nemli bir ortaÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti.
Gazze'de elektrik ÅŸirketlerinin Ã¶dediÄŸi vergilerdeki artÄ±ÅŸ ve Ä°srail ile MÄ±sÄ±r'dan gelen nakil hatlarÄ±ndaki arÄ±zalar sonucu kriz bÃ¼yÃ¼yor
Irak Musul'da ordu birlikleri tarafÄ±ndan dÃ¶rt mahallede daha kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KÄ±brÄ±s'Ä±n garantÃ¶r Ã¼lkelerinden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerin bir fÄ±rsat olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran Lideri Hamaney'in Hac ve Ziyaret Ä°ÅŸleri Temsilcisi Asker, "Bizim iÃ§in koÅŸullar uygun oluncaya kadar hac ziyaretinde bulunmayacaÄŸÄ±z. Sorunlar Ã§Ã¶zÃ¼lmeli" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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E-ticaret devi Alibabai sitesinde yayÄ±nlanan ve eksik bÃ¶lgeler olan haritadan dolayÄ± "Bu acemi hatadan dolayÄ± iÃ§tenlikle Ã¶zÃ¼r dileriz. Bu hata iÃ§in hiÃ§bir bahane Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼yoruz" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
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Cenevre'de devam eden KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± ile Rum lideri Anastasiadis arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme baÅŸladÄ±