17:05, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye, Afganistan'daki saldÄ±rÄ±yÄ± lanetledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyinde Kandahar'da valilik misafirhanesine dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle lanetledi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Afganistan'da Kandahar'da ve Helmand vilayetinde dÃ¼n meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda insani yardÄ±m faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten beÅŸ BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) diplomatÄ± ile Kandahar Vali YardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenildiÄŸini ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada "Afganistan'Ä±n istikrar ve gÃ¼venliÄŸini bozmayÄ±, dost ve kardeÅŸ Afgan halkÄ±na yÃ¶nelik insani yardÄ±m faaliyetlerini akamete uÄŸratmayÄ± amaÃ§layan bu barbarca saldÄ±rÄ±larÄ± ÅŸiddetle lanetliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, BAE BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ve Kandahar Valisinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu yaralÄ±lara acil ÅŸifa, Afganistan ve BAE halklarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunulan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede Afganistan ve BAE'nin yanÄ±nda kararlÄ±lÄ±kla yer almayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸi vurgulandÄ±.

Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki vilayetlerden Kandahar'da valilik misafirhanesine dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, Kandahar Valisi Humayun Azizi ve BAE'nin Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 15 kiÅŸinin yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼n Helmand vilayetinde dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda da 8 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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