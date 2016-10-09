GÃ¼ncelleme: 17:19, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°stanbul metrosunda 'OrtakÃ¶y saldÄ±rganÄ±' alarmÄ±





OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren kiÅŸinin metroya bindiÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine polis harekete geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence mekanÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±nÂ metro istasyonunda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ihbarÄ± Ã¼zerine, polis tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen kiÅŸinin Otogar'daki metro duraÄŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve KirazlÄ± yÃ¶nÃ¼ne giden metroya bindiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki ihbar Ã¼zerine, polis ekipleri harekete geÃ§ti. Ekipler, sÃ¶z konusu eÅŸkale uyan ÅŸÃ¼pheliyi bulmak iÃ§in metro istasyonlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekiplerinin metro istasyonundaki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

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