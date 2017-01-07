17:38, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Musul'da dÃ¶rt mahalle DEAÅž'tan alÄ±ndÄ±





Irak Musul'da ordu birlikleri tarafÄ±ndan dÃ¶rt mahallede daha kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta Musul'un DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± operasyonu kapsamÄ±nda ordu birlikleri tarafÄ±ndan dÃ¶rt mahallede daha kontrolÃ¼n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Irak Federal Polis Åžefi Korgeneral Raid Åžakir Cevdet, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine baÄŸlÄ± birlikler, Musul'un gÃ¼neyindeki es-Selam ve es-Sahirun mahallelerinin tamamÄ±nda denetimi saÄŸladÄ±." ifadesini kullandÄ±. Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarÄ±ndan Korgenereal Abdulemir Yarallah, Kentin kuzey kesiminde Ã§Ä±kan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucu "dÃ¼ÅŸmanÄ±n ciddi zayiat" verdiÄŸini ve 7 Nisan mahallesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Musul OperasyonlarÄ± KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli subay Ahmed el-Cuburi ise Musul'un kuzeyindeki es-SÄ±ddÄ±k mahallesinin ordu birliklerince DEAÅžâ€™tan temizlendiÄŸini ve bÃ¶lgede arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±. Cuburi, DEAÅž'in bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve mahalledeki yÃ¼zlerce ailenin tahliye edildiÄŸini vurguladÄ±. Irak'ta geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan Musul'un DEAÅž'tan alÄ±nmasÄ± operasyonu kapsamÄ±nda ordu birliklerinin kentin doÄŸu mahallelerinin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± geri aldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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