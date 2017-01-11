17:48, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Gazze'de elektrik krizi bÃ¼yÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'de elektrik ÅŸirketlerinin Ã¶dediÄŸi vergilerdeki artÄ±ÅŸ ve Ä°srail ile MÄ±sÄ±r'dan gelen nakil hatlarÄ±ndaki arÄ±zalar elektrik krizinin bÃ¼yÃ¼mesine neden olurken, yaÅŸanan uzun sÃ¼reli kesintiler yÄ±llardÄ±r Ä°srail ablukasÄ± altÄ±nda bulunan Filistinlilerin mevcut sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± daha da artÄ±rÄ±yor.

Bu durumdan en Ã§ok etkilenen kentin varoÅŸlarÄ±ndaki Filistinliler, bir sÃ¼redir yaÅŸanan elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n, kÄ±ÅŸ aylarÄ±yla birlikte daha da hissedilir hale geldiÄŸini, Ä±sÄ±nma ve aydÄ±nlatma iÃ§in kullanmak zorunda kaldÄ±klarÄ± iptidai araÃ§larÄ±n neden olabileceÄŸi muhtemel yangÄ±nlar konusunda endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Muhammed Ebu Nimr isimli Filistinli gecekonduda Ä±sÄ±nmak iÃ§in yaktÄ±klarÄ± teneke ve mangal benzeri araÃ§larÄ±n Ã§ok gÃ¼venli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸini, ancak elektrik kesintileri nedeniyle baÅŸka Ã§areleri de olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ebu Nimr, "Ailem iÃ§in tehlike oluÅŸtursa da Ä±sÄ±nmak iÃ§in bunlarÄ± kullanmak zorundayÄ±z. Åžiddetli soÄŸuktan sonra bununla bir nebze olsun Ä±sÄ±ndÄ±k." dedi.

Elektrik krizinin yeni olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ebu Nimr, "Elektrik krizi aslÄ±nda uzunca bir sÃ¼redir devam ediyor. Åžimdiye kadar Ã§Ã¶zÃ¼lmedi, yakÄ±n zamanda Ã§Ã¶zÃ¼lecek gibi de gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. KÄ±ÅŸla birlikte kriz Gazze halkÄ± tarafÄ±ndan daha Ã§ok hissedilmeye baÅŸlandÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda ders Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Abir Zagrab (35) isimli anne de "AydÄ±nlatmada mum kullanÄ±yoruz. GeÃ§en sene mum kaynaklÄ± bir yangÄ±nda evimiz hasar gÃ¶rdÃ¼. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r Ã¶len yaralanan olmadÄ±. Buna raÄŸmen yine mum kullanmak dÄ±ÅŸÄ±nda yapabileceÄŸimiz bir ÅŸey yok."dedi.

JeneratÃ¶r ya da yakÄ±t alacak imkanlardan yoksun olduÄŸunu sÃ¶yleyen Zagrab ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Elektrik bugÃ¼n sadece iki saat geldi. Hayat bu ÅŸekilde Ã§ok zor. Yetkililerden bu konuya acil bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulmalarÄ±nÄ± istiyoruz. SÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z gÃ¼nden gÃ¼ne artÄ±yor. Elektrik sorununun yanÄ±nda bir de mutfak tÃ¼pÃ¼ bulmakta zorluk Ã§ekiyoruz. "

Gaz ve Petrol Ä°stasyonu Sahipleri DerneÄŸi Ã¼yesi Nur El-Haznedar ise Gazze'de kÄ±ÅŸ aylarÄ±yla birlikte mutfaklarda kullanÄ±lan tÃ¼pler iÃ§in yÃ¼zde 60 oranÄ±nda gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ektiklerini bunun da bÃ¼yÃ¼k bir krize yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GAZZE'DE 10 YILDIR ELEKTRÄ°K SIKINTISI YAÅžANIYOR

Gazze'de Hamas'a baÄŸlÄ± elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi, Ramallah'taki Filistin hÃ¼kÃ¼metinin elektrik santralini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in gereken yakÄ±ta ek vergi uygulamasÄ±nÄ±n krizi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtiyor. Filistin hÃ¼kÃ¼meti ise bunu reddederek, Hamas'Ä±n daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi ve enerji kurumunda etkinliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmesinin hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶revlerini yerine getirmesini engellediÄŸini savunuyor. Gazze'de 10 yÄ±ldÄ±r elektrik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸanÄ±yor.

Filistin hÃ¼kÃ¼meti, Gazze ve BatÄ± Åžeria'da yerel piyasada satÄ±lan tÃ¼m yakÄ±t tÃ¼rlerinde yÃ¼zde 90 oranÄ±nda vergi uyguluyor.