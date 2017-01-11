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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:58, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
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17:52, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Cizre'de PKK operasyonu: 28 gÃ¶zaltÄ±
Cizre'de PKK operasyonu: 28 gÃ¶zaltÄ±

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Cizre'deki Ã§eÅŸitli adreslere PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi.

Operasyonda 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, aramalarda 2 av tÃ¼feÄŸi, 39 av tÃ¼feÄŸi fiÅŸeÄŸi ve Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmada bir cinayet ÅŸÃ¼phelisi de yakalandÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±larÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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Ä°lgili Konular ÅžÄ±rnak Cizre PKK
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