MuÄŸlaâ€™da zincirleme trafik kazasÄ±: 19 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MuÄŸla'nÄ±n YataÄŸan ilÃ§esinde 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 19 kiÅŸi yaralandÄ±.
MuÄŸla-AydÄ±n karayolu Yava Mahallesi mevkisindeki GÃ¶kbel TÃ¼neliâ€™nin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± yÃ¶nde seyreden Ã¼Ã§ kamyonet, ikiÅŸer kamyon ve yolcu minibÃ¼sÃ¼, bir yolcu otobÃ¼sÃ¼, panelvan minibÃ¼s ile otomobil gizli buzlanma nedeniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.
Kazada, Tunay GÃ¼lkin, Salih Erkol, Sibel KarakÃ¶se, Meryem Mersin, Turgay Yeler, Mehmet TÃ¼rker, Ersin Akbal, Erol Aysel, Cemal KocabÄ±yÄ±k, Emrullah UzunmeÅŸe, Serdar SubaÅŸÄ±, Onur Ã‡etin, Volkan Duran, Ali Ä°hsan Karaman, Hasan GÃ¶koÄŸlu, SadÄ±k Toroslu, Sami Aydemir, Mehmet UÄŸur Bocan ve GÃ¶khan SubaÅŸÄ± yaralandÄ±.
Olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ve YataÄŸan ilÃ§eleriyle AydÄ±n'Ä±n Ã‡ine ilÃ§esindeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik akÄ±ÅŸÄ± bir sÃ¼re aksadÄ±.
ÅžÄ±rnak'Ä±n Cizre ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MuÄŸla YataÄŸan ilÃ§esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasÄ±nda 19 kiÅŸi yaralandÄ±
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Kandahar'da valilik misafirhanesine dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle lanetledi
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YÃ¼ksek Ã–ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Ã¶ÄŸrenim kredisi ve burs almak istemeyen Ã¶ÄŸrencileri kuruma dilekÃ§e ile baÅŸvurma kÃ¼lfetinden kurtararak burs ve krediden vazgeÃ§me iÅŸlemlerini de "e-devlet" sistemine taÅŸÄ±dÄ±
Tamamlanan milli piyade tÃ¼feklerinin ilk kÄ±smÄ± TSK'ya teslim edildi
Ankara'da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk, ulaÅŸÄ±mÄ± da olumsuz etkiledi. VatandaÅŸlar tarafÄ±ndan 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na yapÄ±lan trafik kazalarÄ±na iliÅŸkin ihbar sayÄ±sÄ± 168'i buldu
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