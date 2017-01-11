GÃ¼ncelleme: 17:35, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

MuÄŸlaâ€™da zincirleme trafik kazasÄ±: 19 yaralÄ±





MuÄŸla YataÄŸan ilÃ§esinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasÄ±nda 19 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla'nÄ±n YataÄŸan ilÃ§esinde 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± trafik kazasÄ±nda 19 kiÅŸi yaralandÄ±. MuÄŸla-AydÄ±n karayolu Yava Mahallesi mevkisindeki GÃ¶kbel TÃ¼neliâ€™nin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± yÃ¶nde seyreden Ã¼Ã§ kamyonet, ikiÅŸer kamyon ve yolcu minibÃ¼sÃ¼, bir yolcu otobÃ¼sÃ¼, panelvan minibÃ¼s ile otomobil gizli buzlanma nedeniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, Tunay GÃ¼lkin, Salih Erkol, Sibel KarakÃ¶se, Meryem Mersin, Turgay Yeler, Mehmet TÃ¼rker, Ersin Akbal, Erol Aysel, Cemal KocabÄ±yÄ±k, Emrullah UzunmeÅŸe, Serdar SubaÅŸÄ±, Onur Ã‡etin, Volkan Duran, Ali Ä°hsan Karaman, Hasan GÃ¶koÄŸlu, SadÄ±k Toroslu, Sami Aydemir, Mehmet UÄŸur Bocan ve GÃ¶khan SubaÅŸÄ± yaralandÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulanslarla MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ve YataÄŸan ilÃ§eleriyle AydÄ±n'Ä±n Ã‡ine ilÃ§esindeki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akÄ±ÅŸÄ± bir sÃ¼re aksadÄ±.

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