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19:55, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
17:57, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ki firari darbeciyle ilgili karar 23 Ocak'ta
Ä°ki firari darbeciyle ilgili karar 23 Ocak'ta

Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerden 2'siyle daha ilgili nihai kararÄ±n 23 Ocak'ta verileceÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±ktan sonra Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerin ikisinin daha iade edilip edilmeyeceklerine 23 Ocak'ta karar verilecek.

Darbeci sekiz askerden YÃ¼zbaÅŸÄ±lar Abdullah Yetik ve UÄŸur UÃ§an, Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi'nde (Arios Pagos) hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

BazÄ± hukuk ve silahlÄ± kuvvetler uzmanlarÄ±nÄ±n ÅŸahit olarak dinlenmesinin ardÄ±ndan mahkeme sonunda savcÄ±, askerlerin, adil yargÄ±lanmalarÄ± ve kÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶rmeyeceklerine iliÅŸkin ÅŸÃ¼pheler nedeniyle iade edilmemelerini talep etti.

Hakimler, karar verilmek Ã¼zere 23 Ocak'ta mahkemenin yeniden toplanmasÄ±na karar verdi. DÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmayla birlikte toplam 4 darbeci asker hakkÄ±nda karar sÃ¶z konusu tarihe ertelendi. Kalan 4 asker hakkÄ±ndaki duruÅŸma ise cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek.

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± askeri bir helikopter ile Yunanistanâ€™a kaÃ§an 8 darbecinin TÃ¼rkiye'ye iadesiyle ilgili kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Atina'daki temyiz mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len Ã¼Ã§ ayrÄ± duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan, 3 asker iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™nin iade talebi kabul edilmiÅŸ, 5 askere yÃ¶nelik iade talepleri ise reddedilmiÅŸti.

Yunan temyiz mahkemeleri baÅŸsavcÄ±sÄ± Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili YÃ¼ksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin TÃ¼rkiyeâ€™ye iadeleri yÃ¶nÃ¼nde karar verdiÄŸi 3 darbeci asker de temyiz baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

YÃ¼ksek Mahkemenin kararÄ± darbeci askerlerin iade sÃ¼reÃ§lerine iliÅŸkin adli olarak nihai adÄ±m olacak.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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