17:58, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin KudÃ¼s Ä°ÅŸleri BakanÄ± Adnan el-HÃ¼seyni, ABD'nin yeni baÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Tel Aviv'deki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n, Ä°srail ve Filistin iÃ§in sorunun baÅŸÄ±na dÃ¶nmek ve KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak kabul etmek anlamÄ±na geleceÄŸini belirtti.

HÃ¼seyni, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Konu gerÃ§ekten tehlikeli. Mesele Ã¶ncekiler gibi deÄŸil." dedi. ABD baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n daha Ã¶nce de seÃ§im kampanyasÄ± sÃ¼recinde bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin taÅŸÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik vaatlerde bulunduÄŸunu ancak yÃ¶netime geldiklerinde bunu gerÃ§ekleÅŸtirmediklerini hatÄ±rlatan HÃ¼seyni, "Trump'Ä±n durumu farklÄ±. SeÃ§imlerin Ã¼zerinden bir ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re geÃ§mesine raÄŸmen, Trump'a yakÄ±n olan kiÅŸiler onun bu konuda ciddi olduÄŸunu aktarÄ±yorlar." diye konuÅŸtu.

Filistin yÃ¶netimine ulaÅŸan bilgilere gÃ¶re bu sefer durumun Ã§ok ciddi olduÄŸunu, bundan dolayÄ± birÃ§ok dÃ¼zeyde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten HÃ¼seyni, "Trump bu vaadini yerine getirmesi durumunda Filistin-Ä°srail meselesinde sorunun en baÅŸÄ±na dÃ¶nÃ¼lecek." dedi.

Bu durumda Ä°srail ile aralarÄ±nda daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen tÃ¼m dÃ¼zenlemelerin geride kalacaÄŸÄ±nÄ± ve gereken saygÄ±yÄ± gÃ¶rmeyeceÄŸini kaydeden HÃ¼seyni, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"KudÃ¼s, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n ana omurgasÄ±nÄ± teÅŸkil eden bir mesele. Ondan vazgeÃ§meyeceÄŸiz. Bizim zor durumlara maruz kalmÄ±ÅŸ olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Trump'Ä±n bu vaadini uygulamamasÄ± ve bu durumun deÄŸiÅŸmesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rmak zorunda kalacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°slam ve Arap aleminin takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sessizliÄŸi ve bir kÄ±nama yayÄ±nlamaktan bile imtina etmesini eleÅŸtiren HÃ¼seyni, "Ã–yle gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor ki biz Ä°slam ve Arap alemi olarak birbirine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bir halde yaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

HÃ¼seyni, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n, KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak kabul etmesi anlamÄ±na geleceÄŸine iÅŸaret ederek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"ABD'nin gÃ¶zetiminde gerÃ§ekleÅŸen anlaÅŸmalara gÃ¶re, KudÃ¼s'Ã¼n durumu nihai Ã§Ã¶zÃ¼me ertelenmiÅŸtir. Herhangi bir tarafÄ±n ÅŸehrin geleceÄŸi hakkÄ±nda karar vermesi doÄŸru deÄŸildir. Trump'tan bu konuda saÄŸduyulu davranmasÄ±nÄ± ve danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n da kendisini, KudÃ¼s'Ã¼n durumu hakkÄ±nda doÄŸru bilgilendirme yapmasÄ± ve tavsiyelerde bulunmalarÄ±nÄ± bekliyoruz."

ABD yÃ¶netiminin, 1995'teki KudÃ¼s BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik YasasÄ±'na gÃ¶re Ä°srail'in baÅŸkenti Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ancak sÃ¶z konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k dÃ¶nemlerinde her 6 ayda bir "ulusal gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle erteleniyordu.

Trump da baÅŸkanlÄ±k seÃ§im sÃ¼recinde, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ni KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti. Filistinliler, "KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma" anlamÄ±na gelecek bu adÄ±ma ÅŸiddetle karÅŸÄ± Ã§Ä±karak tepki gÃ¶steriyor. DoÄŸu KudÃ¼s, 1967'den beri Ä°srail iÅŸgali altÄ±nda bulunuyor.

Ä°srail'e bÃ¼yÃ¼kelÃ§i olarak atandÄ±ÄŸÄ± duyurulan David Friedman de Trump'Ä±n Ä°srail'in baÅŸkentinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± konusundaki sÃ¶zlerine destek vererek, yeni gÃ¶revinden bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

CumhuriyetÃ§iler uzun sÃ¼redir ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi hususunu dile getiriyordu ancak ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir Amerikan hÃ¼kÃ¼meti, Ä°srail'in baÅŸkentinin KudÃ¼s olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde resmi bir adÄ±m atmadÄ±.