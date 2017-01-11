17:57, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

Gambiya seÃ§imlerine BatÄ± Afrika ziyareti





BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu (ECOWAS) Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderleri, Gambiya'daki devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan yaÅŸanan siyasi krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkeyi ziyaret edecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Garba Shehu, liderlerin, Nijerya Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde oluÅŸturulan heyetle Gambiya'ya gerÃ§ekleÅŸtirecekleri ziyaretin cuma gÃ¼nÃ¼ne ertelendiÄŸini bildirdi. Shehu, heyetin, Gambiya Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh'in talebi Ã¼zerine gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi erteleme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ECOWAS, daha Ã¶nce de baÅŸkanlÄ±k seÃ§imini kaybetmesine raÄŸmen gÃ¶revi bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Jammeh'e anayasaya uyarak gÃ¶revi bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari'nin davetiyle baÅŸkent Abuja'da, ECOWAS Ã¼yesi Senegal, Gana ve Liberya devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla toplantÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ ve ECOWAS liderlerinin, bugÃ¼n Jammeh'le bir toplantÄ± yapmayÄ± planladÄ±klarÄ± kaydedilmiÅŸti. Gambiya'da 1 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen ve Jammeh'in kaybettiÄŸi devlet baÅŸkanÄ± seÃ§iminin galibi, BirleÅŸik Demokratik Partisi (UDP) baÅŸkanÄ± Adama Barrow olmuÅŸtu. Ä°lk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya YÃ¼ksek Mahkemesine itiraz etme kararÄ± almÄ±ÅŸ ve baÅŸta ECOWAS olmak Ã¼zere kendisine yÃ¶nelik iktidarÄ± bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini kazanmÄ±ÅŸtÄ±.





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