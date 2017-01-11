18:08, 11 Ocak 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan TBF heyetini kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF) BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve beraberindeki yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼. Kabulde, GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§ ve diÄŸer yetkililer de yer aldÄ±. Kabulde, TBF BaÅŸkanÄ± TÃ¼rkoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Ã¼zerinde isminin yazÄ±lÄ± olduÄŸu 15 numaralÄ± milli takÄ±m formasÄ± ve basketbol topu hediye etti. Â

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